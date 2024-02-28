الأردنية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة رأس الخيمة الاماراتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- وقع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ورئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة مذكرة تفاهم بهدف إقامة علاقات مباشرة تهدف إلى تطوير تعاون أكاديمي في مجالات متعددة.
وبموجب المذكرة، سيُصار إلى تطوير النشاطات التعاونية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين لأغراض التدريس، وإلقاء المحاضرات، والقيام بالبحوث العلمية وتبادل الخبرات والطلبة، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة والتنظيم المشترك لحلقات دراسية وندوات ومؤتمرات، إضافة إلى تبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية.
بدوره، أكد عبيدات حرص الجامعة الأردنية على تطوير وبناء العلاقات التشاركية، والتعاون في كافة مجالات العلمية والبحثية مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
وأبدى عبيدات استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية ضمن جميع المجالات خاصة في مجال تدريب الطلبة وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز الأبحاث العملية المشتركة في المجالات الطبية.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
28/02/2024 19:43:09
MENAFN28022024000117011021ID1107913278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.