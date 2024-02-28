الأردنية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة رأس الخيمة الاماراتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- وقع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ورئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة مذكرة تفاهم بهدف إقامة علاقات مباشرة تهدف إلى تطوير تعاون أكاديمي في مجالات متعددة.

وبموجب المذكرة، سيُصار إلى تطوير النشاطات التعاونية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين لأغراض التدريس، وإلقاء المحاضرات، والقيام بالبحوث العلمية وتبادل الخبرات والطلبة، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة والتنظيم المشترك لحلقات دراسية وندوات ومؤتمرات، إضافة إلى تبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية.

بدوره، أكد عبيدات حرص الجامعة الأردنية على تطوير وبناء العلاقات التشاركية، والتعاون في كافة مجالات العلمية والبحثية مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وأبدى عبيدات استعداد الجامعة للتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية ضمن جميع المجالات خاصة في مجال تدريب الطلبة وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز الأبحاث العملية المشتركة في المجالات الطبية.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

28/02/2024 19:43:09