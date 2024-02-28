الأمن السيبراني ينظم ورشة ضمن سلسلة ابق على تواصل مع أحدث التكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- نظم المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، الورشة الثانية من سلسلة ابق على تواصل مع أحدث التكنولوجيا "اب تو ديت".
وبحسب بيان للمركز، تهدف السلسلة التي اطلقها المركز في أيار العام الماضي، إلى إبقاء الموظفين الفنيين على اطلاع حول أحدث التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني وأمن الشبكات.
كما تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين بالأمن السيبراني، عن طريق التعرّف على المنهجية الصحيحة لبناء الحلول الأمنية القوية وكيفية تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تعزيز نظام الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.
وتضمنت الورشة الثانية عروضا تقديمية متنوعة من الشركات المشاركة حول أبرز التقنيات في مجال الأمن السيبراني، بحضور موظفي المركز وعدد من الجهات الأمنية والوزارات.
وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن التكنولوجيا ليست العنصر الأساسي في منظومة الأمن السيبراني فقط، بل هي وسيلة لا بد من مطابقتها ضمن معايير وأسس معينه مدروسة لضمان فعاليتها لتحقيق الهدف منها.
وأضاف أن المركز أقر سياسة المنتجات الخاصة في مجال الأمن السيبراني، وأصدر مجموعة ضوابط ومعايير تحكم تعاقد المؤسسات الحكومية مع الجهات الخارجية والطرف الثالث.
كما أشار المحارمة، إلى خطة المركز لهذا العام بتحديث منظومة الأمن السيبراني في الأردن، لجميع المؤسسات الحكومية من خلال تقييم الوضع الحالي والحلول الموجودة لتقييم احتياجات المؤسسات لبناء منظومة أمن سيبراني فعالة.
يشار إلى أن السلسلة ستستمر بعدد من ورشات التوعية، والتي سيتم تنظيمها على مدار العام مع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/ع ط
28/02/2024 19:23:13
MENAFN28022024000117011021ID1107913277
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