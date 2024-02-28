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الأمن السيبراني ينظم ورشة ضمن سلسلة ابق على تواصل مع أحدث التكنولوجيا

2/28/2024 2:42:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- نظم المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، الورشة الثانية من سلسلة ابق على تواصل مع أحدث التكنولوجيا "اب تو ديت".
وبحسب بيان للمركز، تهدف السلسلة التي اطلقها المركز في أيار العام الماضي، إلى إبقاء الموظفين الفنيين على اطلاع حول أحدث التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني وأمن الشبكات.
كما تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين بالأمن السيبراني، عن طريق التعرّف على المنهجية الصحيحة لبناء الحلول الأمنية القوية وكيفية تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تعزيز نظام الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.
وتضمنت الورشة الثانية عروضا تقديمية متنوعة من الشركات المشاركة حول أبرز التقنيات في مجال الأمن السيبراني، بحضور موظفي المركز وعدد من الجهات الأمنية والوزارات.
وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن التكنولوجيا ليست العنصر الأساسي في منظومة الأمن السيبراني فقط، بل هي وسيلة لا بد من مطابقتها ضمن معايير وأسس معينه مدروسة لضمان فعاليتها لتحقيق الهدف منها.
وأضاف أن المركز أقر سياسة المنتجات الخاصة في مجال الأمن السيبراني، وأصدر مجموعة ضوابط ومعايير تحكم تعاقد المؤسسات الحكومية مع الجهات الخارجية والطرف الثالث.
كما أشار المحارمة، إلى خطة المركز لهذا العام بتحديث منظومة الأمن السيبراني في الأردن، لجميع المؤسسات الحكومية من خلال تقييم الوضع الحالي والحلول الموجودة لتقييم احتياجات المؤسسات لبناء منظومة أمن سيبراني فعالة.
يشار إلى أن السلسلة ستستمر بعدد من ورشات التوعية، والتي سيتم تنظيمها على مدار العام مع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/ع ط
28/02/2024 19:23:13

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