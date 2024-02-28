أورنج الأردن: الشمول الرقمي والمساواة ركيزتان لانضمام النساء لقطاع التكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط(بترا)- جدّدت شركة أورنج الأردن، تأكيدها أهمية انضمام المرأة لقطاع التكنولوجيا لتحقيق المزيد من النمو، خلال مشاركتها ورعايتها لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، قالت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة، خلال مشاركتها في جلسة"مساهمة النساء في تحقيق النمو والربحية في قطاع التكنولوجيا"، إن انضمام المزيد من المبدعات إلى قطاع التكنولوجيا الحيوي خصوصاً في المناصب القيادية يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدماً، حيث أشارت الدراسات إلى أن معدل العائد على الأصول يزيد بمقدار 3 أضعاف في الشركات، كما تتضاعف نسبة العائد على حقوق المساهمين بمقدار ضعفين، ما يقود إلى زيادة الاستثمار في القطاع أي المزيد من الربحية وقصص النجاح.

وأشادت خلال حديثها بقصص نجاح لسيدات نفذن مشاريعهن التكنولوجية أو المدعومة بالتكنولوجيا ضمن برامج ومبادرات أورنج الأردن، بما في ذلك مراكز أورنج الرقمية وغيرها، والتي تركز على تعزيز التعليم والشمول الرقمي والاحتفاء بقيم التنوع والمساواة بين الجنسين بوصفها تمثل التزامات راسخة في استراتيجية أورنج الأردن.

وأعلنت المهندسة الدبابنة، على هامش الجلسة عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير" التي أطلقتها إنتاج وأورنج الأردن منذ عام 2022، والهادفة إلى تعزيز المنافسة بين السيدات بناءً على مشاريعهن الريادية.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط:

--(بترا)

غ ح/أز/ ع ط

28/02/2024 19:19:38