أورنج الأردن: الشمول الرقمي والمساواة ركيزتان لانضمام النساء لقطاع التكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط(بترا)- جدّدت شركة أورنج الأردن، تأكيدها أهمية انضمام المرأة لقطاع التكنولوجيا لتحقيق المزيد من النمو، خلال مشاركتها ورعايتها لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، قالت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة، خلال مشاركتها في جلسة"مساهمة النساء في تحقيق النمو والربحية في قطاع التكنولوجيا"، إن انضمام المزيد من المبدعات إلى قطاع التكنولوجيا الحيوي خصوصاً في المناصب القيادية يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدماً، حيث أشارت الدراسات إلى أن معدل العائد على الأصول يزيد بمقدار 3 أضعاف في الشركات، كما تتضاعف نسبة العائد على حقوق المساهمين بمقدار ضعفين، ما يقود إلى زيادة الاستثمار في القطاع أي المزيد من الربحية وقصص النجاح.
وأشادت خلال حديثها بقصص نجاح لسيدات نفذن مشاريعهن التكنولوجية أو المدعومة بالتكنولوجيا ضمن برامج ومبادرات أورنج الأردن، بما في ذلك مراكز أورنج الرقمية وغيرها، والتي تركز على تعزيز التعليم والشمول الرقمي والاحتفاء بقيم التنوع والمساواة بين الجنسين بوصفها تمثل التزامات راسخة في استراتيجية أورنج الأردن.
وأعلنت المهندسة الدبابنة، على هامش الجلسة عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير" التي أطلقتها إنتاج وأورنج الأردن منذ عام 2022، والهادفة إلى تعزيز المنافسة بين السيدات بناءً على مشاريعهن الريادية.
وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط:
--(بترا)
غ ح/أز/ ع ط
28/02/2024 19:19:38
MENAFN28022024000117011021ID1107913276
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