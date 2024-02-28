الإدارة العامة يشارك في جولة دراسية لبرنامج القيادات الحكومية بإيطاليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- شارك معهد الإدارة العامة في جولة دراسية لبرنامج القيادات الحكومية، نظمت أعمالها المنظمة الأوروبية للقانون العام، بالتعاون مع المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة العامة في إطار مشروع "دعم معهد الإدارة العامة في الأردن".

وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن هذه الجولة فرصة فريدة للمشاركين وقادة المستقبل لتعزيز مهاراتهم واكتساب معارف قيمة سيتم نقلها إلى مؤسساتهم في الأردن.

وثمنت جهود وزارة الخارجية الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمركز الوطني للتعاون الدولي، والمدرسة الإيطالية للإدارة و المنظمة الأوروبية للقانون الدولي، الداعمين لهذا المشروع، متطلعة إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة في المستقبل.

وشكلت الجولة الدراسية التي استمرت من 19 إلى 23 شباط الحالي، المرحلة النهائية من برنامج القيادات الحكومية الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة في الحكومة.

وطور البرنامج المبتكر الإدارة العامة بدعم من المشروع، تعزيزا لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وانعقد على ثلاث مراحل على مدى خمسة أشهر، ولأكثر من 300 ساعة تدريبية.

وحضر المشاركون ورش تدريبية في المدرسة الإيطالية للإدارة حول إدارة الموارد البشرية، وتصميم وتقييم السياسات العامة، ورقمنة الإدارة العامة، بالإضافة إلى ورشات وحلقات دراسية حول الاتصال بالصحافة والنزاهة ومكافحة الفساد وتحسين فعالية القطاع العام.

وفي إطار الجولة، وقعت الخوالدة مع الأمين العام للمدرسة الإيطالية للإدارة ريكاردو سيستي، مذكرة تفاهم تعاون في مجالات البحث والتدريب للإدارة العامة، بحضور سفير الأردن في إيطاليا قيس أبو دية.

يشار إلى أن مشروع دعم معهد الإدارة العامة الذي يستمر 18 شهرا يهدف إلى تعزيز قدرات المعهد المؤسسية والتنظيمية، ويقدم مساعدة فنية لتعزيز القدرات، و تحسين البرامج التدريبية، وبرامج تدريب المدربين.

--(بترا)

ه ع/ن ح / ع ط

28/02/2024 19:15:08