الإدارة العامة يشارك في جولة دراسية لبرنامج القيادات الحكومية بإيطاليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- شارك معهد الإدارة العامة في جولة دراسية لبرنامج القيادات الحكومية، نظمت أعمالها المنظمة الأوروبية للقانون العام، بالتعاون مع المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة العامة في إطار مشروع "دعم معهد الإدارة العامة في الأردن".
وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن هذه الجولة فرصة فريدة للمشاركين وقادة المستقبل لتعزيز مهاراتهم واكتساب معارف قيمة سيتم نقلها إلى مؤسساتهم في الأردن.
وثمنت جهود وزارة الخارجية الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمركز الوطني للتعاون الدولي، والمدرسة الإيطالية للإدارة و المنظمة الأوروبية للقانون الدولي، الداعمين لهذا المشروع، متطلعة إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة في المستقبل.
وشكلت الجولة الدراسية التي استمرت من 19 إلى 23 شباط الحالي، المرحلة النهائية من برنامج القيادات الحكومية الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة في الحكومة.
وطور البرنامج المبتكر الإدارة العامة بدعم من المشروع، تعزيزا لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وانعقد على ثلاث مراحل على مدى خمسة أشهر، ولأكثر من 300 ساعة تدريبية.
وحضر المشاركون ورش تدريبية في المدرسة الإيطالية للإدارة حول إدارة الموارد البشرية، وتصميم وتقييم السياسات العامة، ورقمنة الإدارة العامة، بالإضافة إلى ورشات وحلقات دراسية حول الاتصال بالصحافة والنزاهة ومكافحة الفساد وتحسين فعالية القطاع العام.
وفي إطار الجولة، وقعت الخوالدة مع الأمين العام للمدرسة الإيطالية للإدارة ريكاردو سيستي، مذكرة تفاهم تعاون في مجالات البحث والتدريب للإدارة العامة، بحضور سفير الأردن في إيطاليا قيس أبو دية.
يشار إلى أن مشروع دعم معهد الإدارة العامة الذي يستمر 18 شهرا يهدف إلى تعزيز قدرات المعهد المؤسسية والتنظيمية، ويقدم مساعدة فنية لتعزيز القدرات، و تحسين البرامج التدريبية، وبرامج تدريب المدربين.
--(بترا)
ه ع/ن ح / ع ط
28/02/2024 19:15:08
MENAFN28022024000117011021ID1107913275
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