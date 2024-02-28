إصابة 26 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 26 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/28/2024 2:42:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 26 من عناصره في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال جيش الاحتلال، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إن حصيلة المصابين بين صفوفه ارتفعت إلى 3007 جنود منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مبينا أن 468 ضابطا وجنديا من بين المصابين جروحهم بالغة الخطورة.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
28/02/2024 18:46:07
MENAFN28022024000117011021ID1107913274
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