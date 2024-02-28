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إصابة 26 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

2/28/2024 2:42:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 26 من عناصره في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال جيش الاحتلال، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إن حصيلة المصابين بين صفوفه ارتفعت إلى 3007 جنود منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مبينا أن 468 ضابطا وجنديا من بين المصابين جروحهم بالغة الخطورة.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
28/02/2024 18:46:07

MENAFN28022024000117011021ID1107913274

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