افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان اكسبوجر للتصوير في الشارقة

MENAFN - Jordan News Agency)

الشارقة 28 شباط (بترا)- انطلقت، اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024"، بمشاركة أعمال 400 مصور من 50 دولة، وحضور 150 مصوراً من أفضل مصوري العالم.

ويقدم المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويستمر 7 أيام، أكثر من 200 فعالية و2500 صورة تعكس رؤى وتجارب مئات المصورين الذين سافروا حول العالم لالتقاط قصصهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في حفل الافتتاح، أهمية الاعتناء والاحتفاء بالصورة لما أثبتته من أدوار بطولية واستثنائية يمكن أن تلعبها عبر توثيق اللحظة التاريخية الفارقة، وشهادتها على الحقائق وقدرتها الفائقة على التغلب على الكلمات والتعبيرات.

وبين دور الصورة وقدرتها على الإلهام والتأثير، وكيف يمكن لها ان تكون شاهداً على الحقيقة و أيقونة للعدالة والحرية، وبات لها القول الفصل في السياسات والقرارات والتوجهات الدولية أكثر من أي وقت مضى.

وأشار الشيخ سلطان إلى ما تنقله الصورة بصدق وإخلاص في المواقف كافة، قائلاً: "كلنا يتمنى ألا تنقل لنا الصور سوى جمال هذا الكون وروعته وثراء لوحته، لكن تأبى الصورة إلا أن تظل صاحبة قضية ملتزمة بواجبها تجاه من يعانون في كل مكان من هذا العالم".

وأكد أن عدسات المصورين تغلبت على سرديات كنا نظن أن تغييرها من المستحيلات، وتفوقت على دعايات إمبراطوريات إعلامية وأثبتت أنّ العالم لا يحتاج إلى سنوات طويلة لبلورة رأي عام حول قضية إنسانية، بل يحتاج إلى صورة واحدة فقط.

وقال "وقفت عدسات المصورين لتشكل الفارق الحاسم بين الحياة والموت، لتثبت أنها حليفة الضحية وعدوة الجاني، فصاروا يلجؤون إلى خنقها بقطع الاتصالات وفرض الحصار على عيون العالم".

من جهته، أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، أن المهرجان يمثل احتفالية عالمية ترسخ أثر الصور في الراهن والمستقبل، ويحتفي بمهمة المصورين في حماية الذاكرة وتوسيع أفق فهم البشر للحياة.

ولفت إلى أهمية المهرجان ومسؤوليات من يعملون في مهنة التصوير، مبينا أن غاية المهرجان تتضاعف أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لأن العالم يشهد متغيرات متسارعة على المستويات كافة.

وقال "ليس هناك ما هو أبلغ من الصورة لتعيننا على فهمها وتبني المواقف تجاهها، فإذا كانت الصورة قبل عقود مجرد وثيقة، فإنها أصبحت اليوم حاملة معرفة، وناقلة رسالة، وصانعة تغيير، وقوة تأثير، ومحرك اقتصاد وأداة تنمية".

ويضم المهرجان بين أروقته 25 معرضاً في التصوير الوثائقي والصحافي، و15 معرضاً في تصوير الطبيعة والحياة البرية، ومعارض السفر والمغامرات، ومعارض تصوير البيئة الحضرية وحياة الشارع، و10 معارض في الفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، و5 معارض فن "البورتريه"، ومعارض الرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي.

ويعرض "اكسبوجر"، 27 فيلماً وثائقياً قصيراً وطويلاً للزوار في صالة عرض الأفلام خلال أيامه الثلاثة الأولى ، في حين يوفر معرض الصور لهواة جمع المقتنيات والأعمال الفنية فرصة الاختيار من 2500 صورة، والحصول توقيعات تذكارية من المصورين.

كما يوفر المهرجان، فرصة للتعلم والابتكار، من خلال 66 ورشة وبرنامجاً تعليمياً وجلسة نقاشة، يقدمها 27 خبيراً دولياً، بالإضافة إلى 10 جلسات تدريبية من مختبرات أدوبي، وأكثر من 34 حواراً ملهماً، و45 جلسة نقاشة، و50 جلسة لتقييم السير الفنية للمشاركين.

وتابع الحضور خلال حفل الافتتاح تسجيلاً مرئياً يبرز المخاطر التي يتعرض لها المصورون في توثيقهم للأحداث والنزاعات، والحقيقة التي تنقلها الصور للمآسي الإنسانية والكوارث الطبيعية.

--(بترا)

ج ب/ن ح/رق

28/02/2024 18:44:03