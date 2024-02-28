خروج مستشفى كمال عدوان بغزة عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا)- أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، اليوم الأربعاء، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وقال إن توقف المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة، عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، مشيرا إلى استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

28/02/2024 18:11:50