خروج مستشفى كمال عدوان بغزة عن الخدمة
التاريخ
2/28/2024 2:42:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 شباط (بترا)- أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، اليوم الأربعاء، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وقال إن توقف المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة، عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، مشيرا إلى استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
28/02/2024 18:11:50
MENAFN28022024000117011021ID1107913270
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