وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يؤكدان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، أكد خلاله الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها وخاصة بعد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لسنغافورة في كانون الثاني الماضي.

وحذر الصفدي من استمرار العدوان على غزة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.

وأكد الوزيران استمرار التعاون بين البلدين الصديقين في جهود إيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة.

--(بترا)

ص خ/رق

28/02/2024 18:08:23