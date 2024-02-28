مديرة الوكالة الأميركية للتنمية تختتم زيارتها للأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- اختتمت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، زيارة رسمية للأردن استمرت يومين.

وقال بيان لمكتب الوكالة في عمان، اليوم الأربعاء، إن زيارة باور تأتي في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بمرور 75 عاماً على الشراكة مع الأردن.

وأضاف، أن باور، ثمنت مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة وجهودهم الإنسانية الكبيرة في قطاع غزّة، وناقشت جهود الولايات المتحدة المستمرة لإيصال المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة.

وزارت باور، أحد مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمّان، ومشاريع بنى تحتية للمياه مدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتقت عددا من المسؤولين، وأكّدت التزام الوكالة الأميركية للتنمية المستمرّ بدعم الحكومة في سعيها لتحقيق أولويات التنمية الرئيسية، بما في ذلك استدامة المياه.

--(بترا)

ص خ/ن ح/رق

28/02/2024 18:04:31

