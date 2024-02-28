مديرة الوكالة الأميركية للتنمية تختتم زيارتها للأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- اختتمت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، زيارة رسمية للأردن استمرت يومين.
وقال بيان لمكتب الوكالة في عمان، اليوم الأربعاء، إن زيارة باور تأتي في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بمرور 75 عاماً على الشراكة مع الأردن.
وأضاف، أن باور، ثمنت مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة وجهودهم الإنسانية الكبيرة في قطاع غزّة، وناقشت جهود الولايات المتحدة المستمرة لإيصال المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة.
وزارت باور، أحد مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمّان، ومشاريع بنى تحتية للمياه مدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتقت عددا من المسؤولين، وأكّدت التزام الوكالة الأميركية للتنمية المستمرّ بدعم الحكومة في سعيها لتحقيق أولويات التنمية الرئيسية، بما في ذلك استدامة المياه.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
28/02/2024 18:04:31
MENAFN28022024000117011021ID1107913268
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