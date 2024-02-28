التربية النيابية تُثمن الجهود الملكية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- ثمن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة.

وأشار المومني خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، ومؤسس منصة "جو أكاديمي" علاء جرار، إلى أن الأردن لا يألو جهدا بمساعدة الأشقاء في الضفة الغربية وغزة، وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم، مثمنا بالوقت ذاته الجهود التي تقوم به الهيئة بتقديم المساعدة للفلسطينيين.

من ناحيتهم، أشار النائبان محمد العكور، وصباح الدردور إلى الجهود التي يقوم بها جلالة الملك لوقف الحرب على غزة، وتوجيهاته بتسهيل عبور المساعدات الإغاثية والإنسانية للغزيين، لافتين إلى أن الجهود الملكية لم تقتصر على إنزال المساعدات جوًا بل سبقها المستشفيات الميدانية في غزة وخانيونس.

من جهته، قدم الشبلي شرحا حول دور الهيئة تجاه الأشقاء في الضفة الغربية وغزة، مبينًا أن جلالة الملك يضع دوما على سلم أولوياته القضية الفلسطينية، وأن توجيهات جلالته منذ اليوم الأول للحرب على غزة بتقديم جميع المساعدات والمستلزمات الطبية وغيرها.

ولفت إلى أن هناك شراكات بين الهيئة ونظيراتها في الدول العربية والعالم، واتفاقية شراكة مع منصة "جو اكاديمي"، تضمن جميع المناهج الدراسية للمراحل المختلفة لتكون مظلة تعليمية في المرحلة المقبلة وبديلا عن التدريس في المدارس التي تعرضت للقصف والهدم.

وقال الشبلي إن المساعدات التي ترسل إلى غزة عبر طائرات تدخل معبر رفح، والمعابر البرية وصل إلى 61 طائرة مساعدات، منوهًا إلى أنه تم اللجوء إلى الإنزالات الجوية التي وصلت إلى شمال قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي والمعيقات التي وضعها.

بدوره قال جرار، إن المحتوى هو امتداد للدور الوطني للوقوف جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، مبينا أن هناك 650 ألف طالب وطالبة في غزة فقدوا التعليم جراء الحرب المستعرة وتحولت مدارسهم لمراكز إيواء للعائلات التي فقدت منازلها.

وأشار إلى أن المنصة تتضمن مناهج دراسية للصفوف من الأول الابتدائي إلى الثاني ثانوي "التوجيهي"، موضحًا أن هناك توجها للطلب من الدول المانحة بتخصيص أجهزة لوحية يجري تحميل المنهاج الدراسي عليها دون الحاجة للاتصال بالأنترنت.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

28/02/2024 17:48:03