الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك: قوة الأردن أساسها تكامل جهود الجميع والإيمان بالقدرة على الإنجاز.

الملك: العقبة أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا.

الملك يزور متحف بيت الشريف الحسين في العقبة.

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العقبة.

العقبة 28 شباط (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مدينة العقبة تعكس صورة الأردن الطموح، الذي تأسس على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والعدالة والكرامة.

وأشار جلالته خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة، اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير العقبة كان حلما وفكرة قبل 25 عاما واليوم أصبحت واقعا بجهود الأردنيين المخلصين.

وشدد جلالة الملك، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن قوة الأردن أساسها تكامل جهود الجميع والإيمان بالقدرة على الإنجاز.

وبين جلالته أن العقبة اليوم أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا، وباتت من المدن الرئيسة على البحر الأحمر.

من جهته، قال محافظ العقبة خالد الحجاج في كلمة له إن الأردن، الذي يحتفي باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، غدا نموذجا للتطور والازدهار، معتبرا أن التحول الكبير الذي شهدته المملكة مبعث فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

وأكد أن العقبة التي تمضي لتحقيق الرؤية الملكية مستمرة في برامج التمكين والريادة للشباب وشبكة الأمان الاجتماعي وسيادة القانون وتمكين الاستثمار والمستثمرين، لتكون المدينة رافعة تنموية واقتصادية تساهم في زيادة معدلات النمو وتحقق أهداف التنمية المستدامة والعيش الكريم للأردنيين جميعهم.

وكانت فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية قد استقبلت جلالته لدى وصوله إلى ساحة الثورة العربية الكبرى.

وقبيل اللقاء، زار جلالة الملك متحف بيت الشريف الحسين في العقبة، الذي تم إنجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية، حفاظا على القيمة التاريخية لبيت الشريف الحسين بن علي الذي شيد عام 1917.

واطلع جلالته على مقتنيات المتحف، التي تسرد محطات مهمة في تاريخ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين.

وأنعم جلالة الملك، خلال اللقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العقبة، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

- شركة الموانئ الصناعية الأردنية، وتسلمها الدكتور محمد الذنيبات.

- واحة أيلة، وتسلمها خالد صبيح المصري.

- موسى سلامة عيد العمارين.

- أنس أحمد جعفر القرالة.

- روديكا إلينا بون عثامنة.

- مصانع كلاسيك فاشن، وتسلمها سنال كومار.

- شركة أوربيت لصناعات الألمنيوم، وتسلمها حسان دعبول.

- شركة سندباد للنقل البحري، وتسلمها الدكتور ثائر درويش.

- الفريق الأزرق، وتسلمها علاء الحساسين.

- مدينة العقبة الصناعية الدولية، وتسلمها مأمون القسوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية.

- لجنة رياضة الهجن الأردنية، وتسلمها علي المسامرة العقيلات، رئيس اللجنة.

- فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية، وتسلمها رئيس الفرقة عماد الكباريتي.

- جمعية وادي عربة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وتسلمها رئيس الجمعية حمود السعيديين.

- شركة ميناء حاويات العقبة، وتسلمها هندريك نيجوف.

- نادي اليخوت الملكي، وتسلمها سليم الفرخ.

- شركة تطوير العقبة، وتسلمها حسين الصفدي.

- الشويخ مول/ العقبة، وتسلمها زياد الشويخ.

- الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وتسلمها محمد عبد صالح المغربي، رئيس نادي الرياضات البحرية.

- إياد خليل محمد أبو خرمة، مؤسس ومالك مدينة العقبة الرقمية.

- نادية علي هليل الخضيرات.

- تامر ناصر بهاء الدين بسيسو.

- الطبيب مروان علي مصطفى شريم.

- حنان عزمي أبو عثمان.

- مجموعة موانئ أبوظبي، وتسلمها أحمد المطوع.

- مشروع صحارى فورست، وتسلمها لارس ميرين.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز.

--(بترا)





ن ح/رق

28/02/2024 17:46:28