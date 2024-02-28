تخصيص مليون دينار لإنشاء مبنى تقني في كلية الحصن

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 شباط (بترا)- أقر مجلس محافظة اربد، اليوم الأربعاء، تخصيص مليون دينار لإنشاء مبنى للتخصصات التقنية داخل كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

وتوافق المجلس في جلسته برئاسة خلدون بني هاني، وحضور عميد الكلية الدكتور بشار عماري، على ترصيد المبلغ من موازنة عام 2025 شريطة أن تنجز الجامعة المخططات اللازمة لطرح المشروع.

وأكد بني هاني، أهمية هذا المشروع باعتباره استراتيجيا ويخدم طلبة إربد والمحافظات المجاورة الراغبين بدراسة تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل، مشددا على أن المجلس حريص على دعم العملية التعليمية وكل البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وبدوه، ثمن عماري موافقة المجلس على تخصيص مبلغ لإنشاء المبنى الذي سيخدم الطلبة بصورة كبيرة، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع الرؤى الملكية بتوفير تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل.

من جهة أخرى، وافق المجلس على إجراء مناقلات لصالح مكتب أشغال لواء بني كنانة، تتضمن أعمال إنشاء طرق زراعية وصيانة طرق ومبانٍ بقيمة 200 ألف دينار.

--(بترا)

س ع/ن ح

28/02/2024 16:50:00