الرئيس الفلسطيني يبحث سبل مواصلة دعم الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 شباط (بترا) -بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، سبل استمرار الدعم.
وأكد الرئيس عباس الرفض المطلق للحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في عملها"الأونروا".
--(بترا)
م ف/ف ق
28/02/2024 16:46:57
MENAFN28022024000117011021ID1107913261
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