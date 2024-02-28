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الرئيس الفلسطيني يبحث سبل مواصلة دعم الأونروا

2/28/2024 2:42:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 28 شباط (بترا) -بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، سبل استمرار الدعم.
وأكد الرئيس عباس الرفض المطلق للحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في عملها"الأونروا".
--(بترا)
م ف/ف ق
28/02/2024 16:46:57

MENAFN28022024000117011021ID1107913261

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