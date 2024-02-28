تنظيم الاتصالات: ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت، وفقًا لموقع "أوكلا" العالمي لقياس سرعات الإنترنت.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميًا في معدل سرعات الإنترنت، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ"ايه.دي.اس.ال") 126,47 ميجابايت في الثانية، في كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة المقبلة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر خاصة في محافظات إقليم الوسط.
وقالت الهيئة إن التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن 4 مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال.
وأشارت إلى أن التصنيف الجديد يسهم في تشجيع الشركات من خلال إيجاد روح تنافسية في تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
28/02/2024 16:45:22
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