تنظيم الاتصالات: ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت، وفقًا لموقع "أوكلا" العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميًا في معدل سرعات الإنترنت، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ"ايه.دي.اس.ال") 126,47 ميجابايت في الثانية، في كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة المقبلة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر خاصة في محافظات إقليم الوسط.

وقالت الهيئة إن التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن 4 مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد يسهم في تشجيع الشركات من خلال إيجاد روح تنافسية في تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.

--(بترا)

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28/02/2024 16:45:22