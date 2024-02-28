الضمان تشمل العامل المتوفى اليماني بأثر رجعي بأحكام قانونها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن لجنة شؤون الضمان اتخذت قرارها بشمول العامل المتوفى "حسن مصطفى حسن اليماني" بأحكام قانونها وقبولها لتظلم تقدم به ورثة المرحوم لإلغاء قرارها السابق بعدم شموله، ما سيؤهلهم للسير بإجراءات الحصول على راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وقالت المؤسسة إن اليماني كان يعمل في تمديدات الكهرباء وتوفي في حادث عمل لدى شركة مقاولات متعاقدة مع مجمع تجاري (مول) في عمان، ولم يكن مشمولاً بالضمان لدى هذه المنشأة.

وأضافت أن ورثة المتوفى تقدموا بشكوى للمؤسسة، فزارت مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمان، الشركة التي ادعت أنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن، ولهذا صدر قرار أولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون، كون المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمن عليه كان عاملاً لدى شركة المقاولات وليس لدى مقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاقا بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة، لغايات عدم شمول العامل المذكور وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية.

وأوضحت أنه نتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى، واعتباره عاملاً في المنشأة، ما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال إجراءات الشمول تمهيداً للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.

وأكدت المؤسسة، أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، الذي يحمل آثاراً خطيرة على المجتمع والأفراد، إذ تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية.

وأشارت إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وأنها ستواجه جميع حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.

وأهابت المؤسسة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل.

وقالت إنها تتلقى يوميا شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.

وأكّدت المؤسسة أن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة، وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن جميع قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.

--(بترا)

ن ش/ ن ح/ف ق

28/02/2024 16:36:27