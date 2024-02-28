الوطني لشؤون الأسرة يختتم ورشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الأربعاء، ورشة نظمها بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2024-2028).

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إنّ الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن، إنجاز وطني هادف لتحسين نوعية الحياة لكبار السن؛ إذ أعدت الاستراتيجية الأولى في عام 2008، وجرى تحديثها وتطويرها بما يتناسب واحتياجات كبار السن، من خلال إعداد تقارير تحليلية تُقيم الاستراتيجية وترصد الثغرات للعمل على معالجتها بالإضافة لتعزيز نقاط القوة.

وأضاف أن المجلس يركز على قضايا كبار السن، انطلاقاً من الاهتمام الوطني والعالمي بهم، لا سيما أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 700 مليون نسمة حول العالم تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وأنه بحلول عام 2050 سيصل هذا العدد إلى ملياري نسمة.

بدورها، قالت مسؤول أول لشؤون السكان في منظمة الإسكوا الدكتورة سارة سلمان، إنّ الورشة جاءت لمراجعة مسودة استراتيجية كبار السن، لافتة إلى أن مخرجات الورشة سيتم الاستفادة منها للخروج باستراتيجية تخدم مصالح كبار السن في الأردن وترتقي بقضاياهم.

وتعتبر الاستراتيجية الحالية؛ هي الثالثة التي تتناول قضايا كبار السن؛ وجاءت لتؤكد في رؤيتها على إيجاد مجتمع يحمي هذه الفئة ويكفل حقوقهم ويعترف بقدراتهم، كما ركزت رسالتها على توفير بيئة داعمة لكبار السن تراعي خصوصياتهم من خلال تنسيق وتوحيد جهود الجهات بما يضمن مشاركة فاعلة لهذه الفئة في المجتمع.

وتتضمن الاستراتيجية 6 مداخل باعتبارها أولويات تخدم الشيخوخة في الأردن هي: الحماية الاجتماعية والأمن المالي، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمشاركة وتعزيز التكافل بين الأجيال، وحماية كبار السن من العنف والإهمال في أوقات الأزمات، وأخيراً البيئة التمكينية الداعمة لهم.

--(بترا)

م ه/ن ح/رق

28/02/2024 16:36:09