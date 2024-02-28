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اتفاقية شراكة بين مؤسستي ولي العهد وعبد الحميد شومان

2/28/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، أخيرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان، للتنسيق والتعاون المشترك للوصول لأكبر شريحة من الشباب في المملكة والمساهمة برفد معارفهم وتطوير مهاراتهم.
ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية.
ونصّت الاتفاقية، بحسب بيان لمؤسسة ولي العهد اليوم الأربعاء، على الاستفادة من تدريبات مساحة الصناع "مصنع الأفكار سابقاً"، أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، في تدريبات جائزة عبد الحميد شومان للإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع)، وأيضاً في تدريبات مختبر المبتكرين الصغار.
كما نصّت على عقد دورات تدريبية في المكتبة العامة للشباب، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وتقديم تدريبات على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي من خلال مساحة الصناع.
وتضمن الاتفاقية العمل مع "شومان" على استقطاب الأطفال من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع المؤسسة للمشاركة في مسابقة متخصصة بتدريبات حول تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد تستهدف اليافعين من الفئة العمرية من 12- 16 عاما، وتنظيم زيارات للمشاركين في برنامج مختبر المبتكرين الصغار الذي تنفذه "شومان" إلى "مساحة الصنّاع" وعقد تدريبات مكثفة للمتأهلين والفائزين من جائزة "أبدع".
--(بترا)
م ف/رق
28/02/2024 16:32:38

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