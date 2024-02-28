اتفاقية شراكة بين مؤسستي ولي العهد وعبد الحميد شومان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، أخيرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان، للتنسيق والتعاون المشترك للوصول لأكبر شريحة من الشباب في المملكة والمساهمة برفد معارفهم وتطوير مهاراتهم.
ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية.
ونصّت الاتفاقية، بحسب بيان لمؤسسة ولي العهد اليوم الأربعاء، على الاستفادة من تدريبات مساحة الصناع "مصنع الأفكار سابقاً"، أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، في تدريبات جائزة عبد الحميد شومان للإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع)، وأيضاً في تدريبات مختبر المبتكرين الصغار.
كما نصّت على عقد دورات تدريبية في المكتبة العامة للشباب، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وتقديم تدريبات على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي من خلال مساحة الصناع.
وتضمن الاتفاقية العمل مع "شومان" على استقطاب الأطفال من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع المؤسسة للمشاركة في مسابقة متخصصة بتدريبات حول تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد تستهدف اليافعين من الفئة العمرية من 12- 16 عاما، وتنظيم زيارات للمشاركين في برنامج مختبر المبتكرين الصغار الذي تنفذه "شومان" إلى "مساحة الصنّاع" وعقد تدريبات مكثفة للمتأهلين والفائزين من جائزة "أبدع".
--(بترا)
م ف/رق
28/02/2024 16:32:38
MENAFN28022024000117011021ID1107913257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.