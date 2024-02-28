وزير السياحة : الأردن أثبت صموده في مواجهة الأزمات والصدمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أكد وزير السياحة والآثار مكرم ألقيسي، أن الأردن أثبت صموده في مواجهة الأزمات والصدمات التي تعرض لها خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أثر حرب غزة على القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير القيسي، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زروال بولوليكاشيفيلي، اليوم الأربعاء، في منطقة القلعة الأثرية بعمان، للحديث عن التطورات الأخيرة في قطاع السياحة بالأردن والشرق الأوسط والعالم.

ولفت القيسي إلى أن السياحة في الأردن محرك للاقتصاد الوطني، إذ بلغت مساهمتها العام الماضي في الاقتصاد الأردني الكلي 15.6 بالمئة.

وقال، إن زيارة بولوليكاشفيلي للمملكة تأتي في وقت عصيب على القطاع السياحي، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أثر على انخفاض مؤشرات السياحة والدخل السياحي.

من جانبه، قال بولوليكاشفيلي، إن الأردن يعتبر وجهة سياحية فالبحر الميت هو فريد من نوعه في العالم، وأن الدعم اللازم للسياحة يجب أن لا يكون فقط للبحر الميت، وسنعمل على شرح الخطط التي وضعتها المنظمة إلا أن الحرب على غزة أوقفت ذلك، وجرى تأجيلها.

وطالب بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل "فهي لا تجدي نفعا أبدا"، مؤكدا أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليها بعد إنهاء الحرب

وأكد أن المنظمة تسعى لجلب استثمارات أجنبية سياحية للأردن وتحديدا في منطقة البحر الميت، لما تتمتع به من خصائص علاجية فريدة من نوعها على مستوى العالم، بالإضافة إلى جهودها لجلب الاستثمارات لمختلف المناطق السياحية الأردنية.

وكان اعلن عن منطقة البحر الميت مقصدا استشفائيا ومركزا للسياحة العلاجية والتدريب والتأهيل.

--(بترا)

م ب/ن ح/ف ق

28/02/2024 16:31:32