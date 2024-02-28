البنك المركزي يطلق العدد الأول من نشرته الإحصائية الشهرية بحلتها الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أطلق البنك المركزي الأردني، العدد الأول من "النشرة الإحصائية الشهرية" لعام 2024 بحلتها الجديدة، والمطورة، وذلك في مراجعة هي الأوسع من نوعها منذ إطلاقها والتي تأتي تزامنا مع احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ومرور 60 عاما على تأسيس البنك.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود البنك المركزي المستمرة في توسيع تغطية البيانات المنشورة، وتحسين معايير النشر للبيانات، وحرصه على توفير بيانات إحصائية شاملة تعكس أنشطة القطاع المالي (يشمل شركات التأمين، وشركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وأنظمة الدفع، وبورصة عمان وغيرها)، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار، ومؤشرات سوق العمل، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة، وبالاستناد إلى الممارسات الدولية الحديثة في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية.
وتضم النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة 104 جداول إحصائية منها 43 جدولا جديداً.
ومن أبرز الجداول المستحدثة، الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية، والميزانية الموحدة للبنوك التجارية، والتوزيع الجغرافي للتسهيلات الائتمانية حسب المحافظة، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي الأساسي والفرعي (جداول تفصيلية للقطاعات الفرعية)، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي (قيمة التسهيلات وعدد العملاء)، ومديونية الأفراد، وتوزيع الودائع حسب القطاعات والعملة ونوع الوديعة (إجمالي، دينار، أجنبي) والتوزيع الجغرافي لإجمالي الودائع حسب المحافظة، ومؤشرات المتانة المالية للبنوك.
كما تم إضافة جداول جديدة تغطي أنشطة شركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وإحصاءات أنظمة الدفع، وتم إعداد جداول القطاع النقدي وفقاً لدليل الإحصاءات النقدية والمالية لعام 2016، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وبين البنك انه يمكن للمهتمين تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة على البريد الإلكتروني: ... ، كما يمكنهم الوصول الى النشرة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.
--(بترا)
رش/رق
28/02/2024 16:30:40
MENAFN28022024000117011021ID1107913255
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