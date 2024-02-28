البنك المركزي يطلق العدد الأول من نشرته الإحصائية الشهرية بحلتها الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أطلق البنك المركزي الأردني، العدد الأول من "النشرة الإحصائية الشهرية" لعام 2024 بحلتها الجديدة، والمطورة، وذلك في مراجعة هي الأوسع من نوعها منذ إطلاقها والتي تأتي تزامنا مع احتفال المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ومرور 60 عاما على تأسيس البنك.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود البنك المركزي المستمرة في توسيع تغطية البيانات المنشورة، وتحسين معايير النشر للبيانات، وحرصه على توفير بيانات إحصائية شاملة تعكس أنشطة القطاع المالي (يشمل شركات التأمين، وشركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وأنظمة الدفع، وبورصة عمان وغيرها)، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار، ومؤشرات سوق العمل، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة، وبالاستناد إلى الممارسات الدولية الحديثة في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية.

وتضم النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة 104 جداول إحصائية منها 43 جدولا جديداً.

ومن أبرز الجداول المستحدثة، الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية، والميزانية الموحدة للبنوك التجارية، والتوزيع الجغرافي للتسهيلات الائتمانية حسب المحافظة، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي الأساسي والفرعي (جداول تفصيلية للقطاعات الفرعية)، وتوزيع التسهيلات حسب النشاط الاقتصادي (قيمة التسهيلات وعدد العملاء)، ومديونية الأفراد، وتوزيع الودائع حسب القطاعات والعملة ونوع الوديعة (إجمالي، دينار، أجنبي) والتوزيع الجغرافي لإجمالي الودائع حسب المحافظة، ومؤشرات المتانة المالية للبنوك.

كما تم إضافة جداول جديدة تغطي أنشطة شركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وإحصاءات أنظمة الدفع، وتم إعداد جداول القطاع النقدي وفقاً لدليل الإحصاءات النقدية والمالية لعام 2016، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وبين البنك انه يمكن للمهتمين تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النشرة الإحصائية الشهرية الجديدة على البريد الإلكتروني: ... ، كما يمكنهم الوصول الى النشرة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.

--(بترا)

رش/رق

28/02/2024 16:30:40