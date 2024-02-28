باحثة تونسية تعاين مفاهيم الأنا والآخر في الفلسفة العربية الوسيطة

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عمان 28 شباط(بترا)-عاينت أستاذة الفلسفة والمنطق في المعهد العالي للحضارة الإسلامية في جامعة الزيتونة بتونس

الباحثة التونسية الدكتور عائشة الحضيري مفاهيم سؤال "ألانا والآخر" في الفلسفة العربية الوسيطة بمحاضرة ألفتها مساء أمس الثلاثاء

في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية بعمان.

وقالت الدكتورة الحضيري في المحاضرة التي أدارتها عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتورة لينا الجزراوي، إن جلّ الباحثين اتجهوا إلى اعتبار

سؤال "ألانا والآخر" وما يثيره من تشابك مفاهيمي بين مفهومي "الإنية والغيرية" وما يترتب عنهما من إشكالات تلامس الخلافات والاختلافات القيمية

والإبستيمولوجية الإنسانية، سؤالا منتميا إلى مجال الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة.

ورأت أن التسليم بهذا الرأي كحكم مسبق دون إعادة مساءلته وتأصيله، من شأنه أن يتنزل منزلة العائق الإبستيمولوجي الذي يُخفي عن مجال البحث

حقيقةَ مرحلة مهمة من تاريخ الفلسفة وهي المرحلة العربية الوسيطة -التي توسّطت كلا المرحلتين اليونانية القديمة واللاتينية الحديثة- وما اضطلعت

به من نظر في هذه المباحث.

وتناولت في محاضرتها التأطيرات التي تسهم في توضيح مداخل الإجابة على سؤال "ألانا والأخر"، مشيرة الى تأطير ما نقصده بالفلسفة العربية،

والتأطير السياقي للفلسفة العربية، وتأطير إشكال الانسان في ما قبل الفلسفة العربية.

وتحدثت في المحاضرة التي حضرها عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين، عن المفهوم التأسيسي الفلسفي، متطرقة الى التأطير النظري

التاريخي والحضاري .

ولفتت الى أن الفلسفة العربية لا تعني الفكر العربي، موضحة في هذا الإطار أن المقصود بعبارة "العربية" كل من اسهم في موضوعات الفلسفة

في ظل الحضارة العربية الإسلامية دون الالتفات الى عرقه او لغته او دينه.

وبينت أن المقصود بالفلسفة العربية الوسيطة هي تلك الفترة الممتدة من القرن السادس الميلادي حيث كان أول فيلسوف عربي هو الكندي

وصولا الى القرن الثاني عشر الميلادي مع إبن رشد الأندلسي.

وتناولت سياق تأصيل البحث في مسألة "ألانا والآخر" في الفلسفة العربية الوسيطة بشكل خاص وفي سياق الفكر الفلسفي الإنساني بشكل عام،

والنظر في ما اتصل بها من اشتقاقات مفهومية من ناحية، وما تثيره من إشكالات ومباحث قيمية وإبستيمولوجية من ناحية أخرى.

واستعرضت اوجه القول في المختلف والمشترك الإنساني، بهدف استكمال ما غيّبته بعض الدراسات، حول كيفية تأطّر سؤال الأنا والآخر

في الفكر الفلسفي العربي الوسيط وهل من تشكّل فلسفي مبكِّر لمفهومي"الإنّيّة والغيرية" فيه؟ وكيف تحضر المفاهيم القيمية والإبستيمولوجية

المتضادة في مستوى تأسيس علاقات الوصل والفصل بين مختلف مراحل الفكر الإنساني، وما يتصل بها من قيم الاعتراف والرفض، وغيرها،

في تصوّر الفلسفة العربية الوسيطة؟.

وحول مفهوم "ألانية والغيرية" استحضرت فلسفتي الفارابي وابن سينا وطروحاتهما الفلسفية، مثلما تناولت ما أطلق عليه "الانا الجمعية" في الطروحات الفلسفية لابي حامد الغزالي، مستدعية ما طرحه من ترتيب علاقة الانا والاخر وما ذهب فيه الى موضوع تأويل النص.

وقاربت بين التصور الفلسفي في هذا الموضوع لدى الغزالي والفيلسوف "كانط"، مشيرة الى كتاب الغزالي "عجائب القلب".

وتناولت مقهوم "أنا افكر" لدى "كانط" وديكارت"، مستعرضة الاختلافات بينهما.

واستحضرت كذلك ابن رشد وكتابه فصل المقال في فلسفة الانا والاخر المختلف، ومنهجه في الاعتراف بما مهد له الاخر في السياق الحضاري.

ورأت أن الفلسفة العربية تناولت سؤال الانسان بوعيه وجسده وعلاقته بالاخر، لافتة الى أن الفلسفة العربية -الاسلامية أظهرت العلاقات التشابكية

والتنافرية كما اظهرت نوعا من التراتب بين "الأنيات والغيرييات".

وقالت الدكتورة الحضيري إن مبدأ الانا والاخر تشكل على مبدأ الاعتراف وذلك ضمن المفهوم الابستمولوجي في الفلسفة العربية-الاسلامية،

مشيرة الى أن مفهوم "الانا الجمعية" لدى كل من "الكندي" و"ابن رشد" كانت منفتحة على الاخر حتى لو خالفها في المعتقد او اللغة او العرق.

وتحدثت عن إنتقال الفلسفة العربية الى العالم اللاتيني والغربي في فترة ملك قشتالة "الفونسو" .

وفي ختام المحاضرة جرى حوار ونقاش معمق مع الحضور في الموضوعات التي تم تناولها حول "سؤال الانا والاخر".

--(بترا)

م ت/ف ق

28/02/2024 16:08:14