وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية في سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أهمية اللقاءات بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد صناعي أردني في منتدى صحار للاستثمار الذي أقيم في سلطنة عُمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوي غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

وأضاف الجغبير في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال المنتدى، عقد لقاءات عمل ثنائية لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، من خلال البحث عن المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين بحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين، حيث أن هناك العديد من المواد الأولية اللازمة للصناعة الأردنية يتم إنتاجها في سلطنة عُمان.

وأعرب عن ترحيب غرفة صناعة عمّان باستقبال وفد اقتصاديّ عُماني للاطلاع على المزايا الاستثماريّة للأردن، وذلك ضمن جهود الغرفة في تشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة، والتي يدعو جلالة الملك الى تنميتها وزيادتها، للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

كما أعرب الجغبير، خلال لقاء الوفد الصناعي مع ممثلي عن المراكز التجارية الكبرى في سلطنة عُمان، عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصاديّة بين الأردن وسلطنة عُمان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وعلى قاعدة "رابح رابح"، خصوصا وأن التبادل التجاريّ بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغت صادرات المملكة الى سلطنة عُمان خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميز التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات، والتي تحرص قيادتا البلدين على تنميتها.

وثمّن الجغبير الجهود التي يقوم بها سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط، امجد القهيوي، وكادر الوزارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك دور رئيس وأعضاء لجنة سيدات ورجال الأعمال الأردنيين في السلطنة، على دورهم في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وكذلك المساعدة في ترتيب لقاءات الوفد الصناعي الأردني مع أسواق كل من اللولو وكارفور في مسقط، لغايات عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها الى هذه الأسواق، التي تعتبر الأكبر في سلطنة عمان.

يشار إلى أن أهم الصادرات الأردنية الى سلطنة عُمان تتركز في الخضروات والفواكه والصناعات الكيماوية والآلات والأجهزة الكهربائية، فيما تتركز المستوردات منها في اللدائن ومصنوعاتها من المطاط والمعادن والأسماك.

--(بترا)

و ر/رق

28/02/2024 16:07:59