وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية في سلطنة عُمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أهمية اللقاءات بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وجاء ذلك خلال مشاركة وفد صناعي أردني في منتدى صحار للاستثمار الذي أقيم في سلطنة عُمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوي غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.
وأضاف الجغبير في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال المنتدى، عقد لقاءات عمل ثنائية لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، من خلال البحث عن المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين بحيث تكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين، حيث أن هناك العديد من المواد الأولية اللازمة للصناعة الأردنية يتم إنتاجها في سلطنة عُمان.
وأعرب عن ترحيب غرفة صناعة عمّان باستقبال وفد اقتصاديّ عُماني للاطلاع على المزايا الاستثماريّة للأردن، وذلك ضمن جهود الغرفة في تشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة، والتي يدعو جلالة الملك الى تنميتها وزيادتها، للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.
كما أعرب الجغبير، خلال لقاء الوفد الصناعي مع ممثلي عن المراكز التجارية الكبرى في سلطنة عُمان، عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصاديّة بين الأردن وسلطنة عُمان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وعلى قاعدة "رابح رابح"، خصوصا وأن التبادل التجاريّ بين البلدين ما زال دون الطموح، حيث بلغت صادرات المملكة الى سلطنة عُمان خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023 ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميز التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات، والتي تحرص قيادتا البلدين على تنميتها.
وثمّن الجغبير الجهود التي يقوم بها سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط، امجد القهيوي، وكادر الوزارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك دور رئيس وأعضاء لجنة سيدات ورجال الأعمال الأردنيين في السلطنة، على دورهم في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وكذلك المساعدة في ترتيب لقاءات الوفد الصناعي الأردني مع أسواق كل من اللولو وكارفور في مسقط، لغايات عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها الى هذه الأسواق، التي تعتبر الأكبر في سلطنة عمان.
يشار إلى أن أهم الصادرات الأردنية الى سلطنة عُمان تتركز في الخضروات والفواكه والصناعات الكيماوية والآلات والأجهزة الكهربائية، فيما تتركز المستوردات منها في اللدائن ومصنوعاتها من المطاط والمعادن والأسماك.
--(بترا)
و ر/رق
28/02/2024 16:07:59
MENAFN28022024000117011021ID1107913253
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