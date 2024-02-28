إلقاء القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في البقعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في منطقة البقعة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء أمس بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، وعلى الفور جرى التحرّك للمكان وتبين أنه توفى نتيجة إصاباته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكّن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة والتحقيقات جارية.
--(بترا)
ل م/رق
28/02/2024 16:01:28
MENAFN28022024000117011021ID1107913252
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