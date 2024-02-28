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إلقاء القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في البقعة

2/28/2024 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قتل آخر خلال مشاجرة في منطقة البقعة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء أمس بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، وعلى الفور جرى التحرّك للمكان وتبين أنه توفى نتيجة إصاباته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكّن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة والتحقيقات جارية.
--(بترا)
ل م/رق
28/02/2024 16:01:28

MENAFN28022024000117011021ID1107913252

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