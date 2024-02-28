الطفيلة: فعالية بعنوان قراءات قصصية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 28 شباط (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، فعالية "قراءات قصصية" في مدرسة ضانا الأساسية المختلطة، وذلك ضمن خطة المديرية لعام 2024، واحتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتضمنت الفعالية قراءات قصصية من قبل معلمات المدرسة، تلاها توزيع مجموعات من القصص والألعاب على الطلبة.
وأكد مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أهمية القراءة في تنمية مهارات الأطفال وإثراء معارفهم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مديرية الثقافة على مدار العام لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال.
من جهته، أشاد مدير تربية لواء بصيرا الدكتور يوسف الفقير بتعاون مديرية الثقافة في تنفيذ هذه الفعالية، مؤكداً أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات في تنمية مهارات الطلاب.
وعبّرت مديرة المدرسة خلود الزيدانيين عن شكرها وتقديرها لمديرية ثقافة الطفيلة على تنظيم هذه الفعالية التي أسهمت في إدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب.
--(بترا)
س م/رق
28/02/2024 16:01:05
MENAFN28022024000117011021ID1107913251
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