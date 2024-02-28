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الطفيلة: فعالية بعنوان قراءات قصصية

2/28/2024 2:41:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 28 شباط (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، فعالية "قراءات قصصية" في مدرسة ضانا الأساسية المختلطة، وذلك ضمن خطة المديرية لعام 2024، واحتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتضمنت الفعالية قراءات قصصية من قبل معلمات المدرسة، تلاها توزيع مجموعات من القصص والألعاب على الطلبة.
وأكد مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أهمية القراءة في تنمية مهارات الأطفال وإثراء معارفهم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مديرية الثقافة على مدار العام لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال.
من جهته، أشاد مدير تربية لواء بصيرا الدكتور يوسف الفقير بتعاون مديرية الثقافة في تنفيذ هذه الفعالية، مؤكداً أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات في تنمية مهارات الطلاب.
وعبّرت مديرة المدرسة خلود الزيدانيين عن شكرها وتقديرها لمديرية ثقافة الطفيلة على تنظيم هذه الفعالية التي أسهمت في إدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب.
--(بترا)
س م/رق
28/02/2024 16:01:05

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