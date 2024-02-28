مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، في أقاليم المملكة كافة، وبمشاركة عدد كبير من متقاعديها.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة التي خص بها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً لبذلهم وعطائهم، واعتزازاً بما قدموه من خدمات جليلة، واستذكاراً لأرواح شهداء الواجب، والمصابين العسكريين، الذين قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن ثرى الوطن الطهور.
وثمنت مديرية الأمن وقوف أبنائها من المتقاعدين والمحاربين القدامى، والمصابين العسكريين، وذوي الشهداء، صفاً واحداً مع إخوانهم وأخواتهم من العاملين والعاملات، والتفافهم حول القيادة الهاشمية في كل الظروف والأوقات.
من جانبهم، عبر المتقاعدون والمتقاعدات عن شكرهم ووفائهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أولاهم جل الرعاية والتقدير، شاكرين حرص مديرية الأمن العام على التواصل مع أبنائها المتقاعدين، وتلمس احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيبقوا الجنود الأوفياء المخلصين لتراب الوطن، ولقيادته الهاشمية الحكيمة.
--(بترا)
ل م/رق
28/02/2024 15:40:16
MENAFN28022024000117011021ID1107913249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.