مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، في أقاليم المملكة كافة، وبمشاركة عدد كبير من متقاعديها.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة التي خص بها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً لبذلهم وعطائهم، واعتزازاً بما قدموه من خدمات جليلة، واستذكاراً لأرواح شهداء الواجب، والمصابين العسكريين، الذين قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن ثرى الوطن الطهور.

وثمنت مديرية الأمن وقوف أبنائها من المتقاعدين والمحاربين القدامى، والمصابين العسكريين، وذوي الشهداء، صفاً واحداً مع إخوانهم وأخواتهم من العاملين والعاملات، والتفافهم حول القيادة الهاشمية في كل الظروف والأوقات.

من جانبهم، عبر المتقاعدون والمتقاعدات عن شكرهم ووفائهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أولاهم جل الرعاية والتقدير، شاكرين حرص مديرية الأمن العام على التواصل مع أبنائها المتقاعدين، وتلمس احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيبقوا الجنود الأوفياء المخلصين لتراب الوطن، ولقيادته الهاشمية الحكيمة.

--(بترا)

ل م/رق

28/02/2024 15:40:16