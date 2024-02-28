Thursday, 29 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمل الأعيان تلتقي رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات

2/28/2024 2:41:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 28 شباط (بترا)– التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات.
وحضر الاجتماع رؤساء اتحادات جمعيات: العاصمة الدكتور بركات محمد بركات، وإربد صلاح الزعبي، والطفيلة عامر الخوالدة، والبلقاء رعد أبو حمور، وجرش زيد الزبون، ونائب رئيس اتحاد جمعيات عجلون إبراهيم فريحات.
وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي لمناقشة العمل في اتحاد الجمعيات الخيرية والتحديات التي تواجه الاتحادات أثناء تأدية واجبها التطوعي، كما جاء استمرارًا لنهج اللجنة في التواصل مع ممثلي العمل الخيري والتعرف على العمل الاجتماعي والفئات المستهدفة.
وأشاد العين مراد، بدور اتحادات الجمعيات الخيرية في تأدية العمل التطوعي وخدمة محافظات المملكة، مؤكداً أهمية إشراكها في مناقشات مشروع قانون الجمعيات الخيرية.
من جانبهم ثمن رؤساء الاتحادات، اهتمام اللجنة بالعمل التطوعي في المحافظات، مبينين أن التحديات التي تواجه عملهم التطوعي تؤثر على أهداف الاتحادات في خدمة الوطن وتقديم خدماتها للمجتمعات المحلية ويبرز التحدي المالي.
وأشاروا إلى أن إعادة توزيع إيرادات اليانصيب الخيري أثر بشكل كبير على إيرادات الاتحادات، لافتين إلى أثر التحدي الإداري في تعيين الهيئات الإدارية المؤقتة والتعجيل بانتخاب الهيئات.
وأكدوا الحاجة لتعديل بعض التشريعات والأنظمة لتسهل عمل الاتحادات كي تتواءم مع التطور في العمل التطوعي، مشيدين بالدور الرقابي لديوان المحاسبة على العمل الخيري.
ونوهوا بدور مراكز الأمل المهم في رعاية ذوي الإعاقة والحاجة لتيسير عملها من خلال الاستثمار بمشاريع تنموية لاستدامة عملها الخيري.
من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة الأعيان بعمل اتحادات الجمعيات الخيرية ودورها المميز في خدمة المجتمعات المحلية، مؤكدين أهمية تفعيل عملهم في تمكين الشباب والمرأة وتنمية المحافظات وتحفيز العمل التطوعي وترسيخ الأمن المجتمعي.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
28/02/2024 15:33:28

MENAFN28022024000117011021ID1107913248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث