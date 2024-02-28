عمل الأعيان تلتقي رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات

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عمّان 28 شباط (بترا)– التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات.

وحضر الاجتماع رؤساء اتحادات جمعيات: العاصمة الدكتور بركات محمد بركات، وإربد صلاح الزعبي، والطفيلة عامر الخوالدة، والبلقاء رعد أبو حمور، وجرش زيد الزبون، ونائب رئيس اتحاد جمعيات عجلون إبراهيم فريحات.

وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي لمناقشة العمل في اتحاد الجمعيات الخيرية والتحديات التي تواجه الاتحادات أثناء تأدية واجبها التطوعي، كما جاء استمرارًا لنهج اللجنة في التواصل مع ممثلي العمل الخيري والتعرف على العمل الاجتماعي والفئات المستهدفة.

وأشاد العين مراد، بدور اتحادات الجمعيات الخيرية في تأدية العمل التطوعي وخدمة محافظات المملكة، مؤكداً أهمية إشراكها في مناقشات مشروع قانون الجمعيات الخيرية.

من جانبهم ثمن رؤساء الاتحادات، اهتمام اللجنة بالعمل التطوعي في المحافظات، مبينين أن التحديات التي تواجه عملهم التطوعي تؤثر على أهداف الاتحادات في خدمة الوطن وتقديم خدماتها للمجتمعات المحلية ويبرز التحدي المالي.

وأشاروا إلى أن إعادة توزيع إيرادات اليانصيب الخيري أثر بشكل كبير على إيرادات الاتحادات، لافتين إلى أثر التحدي الإداري في تعيين الهيئات الإدارية المؤقتة والتعجيل بانتخاب الهيئات.

وأكدوا الحاجة لتعديل بعض التشريعات والأنظمة لتسهل عمل الاتحادات كي تتواءم مع التطور في العمل التطوعي، مشيدين بالدور الرقابي لديوان المحاسبة على العمل الخيري.

ونوهوا بدور مراكز الأمل المهم في رعاية ذوي الإعاقة والحاجة لتيسير عملها من خلال الاستثمار بمشاريع تنموية لاستدامة عملها الخيري.

من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة الأعيان بعمل اتحادات الجمعيات الخيرية ودورها المميز في خدمة المجتمعات المحلية، مؤكدين أهمية تفعيل عملهم في تمكين الشباب والمرأة وتنمية المحافظات وتحفيز العمل التطوعي وترسيخ الأمن المجتمعي.

--(بترا)

م ش/ن ح/ف ق

28/02/2024 15:33:28