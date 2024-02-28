الغذاء والدواء تبحث إطلاق برنامج التاجر الذهبي لشركات الأدوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تبحث إطلاق برنامج التاجر الذهبي للشركات الدوائية، حسب معايير وشروط للانضمام للبرنامج ما يسهم في البحث والتطوير، ويكون حافزاً للتنافسية على غرار برنامجي التاجر الذهبي والثقة المخصصة لشركات تصنيع الأغذية.

وأكد مهيدات خلال زيارته شركة المتحدة لصناعة الأدوية (UPM)، أن المؤسسة تعمل على تشجيع ودعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة الأدوية المحلية المتداولة والمسجلة، لافتا إلى تطلع المؤسسة لارتقاء الشركات الدوائية الأردنية إلى مستوى عالمي وتعزيز وصول الأدوية الأردنية خارج الحدود الأردنية.

ودعا في بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع الأصناف الجديدة والتركيز على الصناعات الدوائية ذات القيمة المضافة وبما يواكب آخر المستجدات لتعزيز التنافسية والمحافظة على التميز، مبديا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم وتبسيط الإجراءات أمام القطاع في مختلف المجالات لا سيما في مجال اعتماد مواقع تصنيع وتسجيل الأدوية.

وأشار إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الدوائية الوطنية التي تعتبر نموذجا متميزا نفتخر بمستواها المتميز ومساهمتها في الصناعة الدوائية والاقتصاد الوطني.

وثمن مهيدات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الأشراف المباشر على إيصال المساعدات إلى غزة في أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة (MS Pharma) غياث سحتيان، إن المؤسسة هي المظلة الوطنية لكافة المصانع الوطنية تعمل باحترافية ومهنية أداء المؤسسة، مؤكدا ضرورة تقوية البحث والتطوير في المصانع الدوائية الوطنية لإضافة ميزة تنافسية للصناعة الدوائية في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة.

وحضر اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، نائب الرئيس للعمليات في منطقة الشرق الأوسط الدكتور نضال خليفات، وعدد من مدراء المؤسسة والشركة.

--(بترا)

ع د/رق

28/02/2024 15:32:09