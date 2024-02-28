الغذاء والدواء تبحث إطلاق برنامج التاجر الذهبي لشركات الأدوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تبحث إطلاق برنامج التاجر الذهبي للشركات الدوائية، حسب معايير وشروط للانضمام للبرنامج ما يسهم في البحث والتطوير، ويكون حافزاً للتنافسية على غرار برنامجي التاجر الذهبي والثقة المخصصة لشركات تصنيع الأغذية.
وأكد مهيدات خلال زيارته شركة المتحدة لصناعة الأدوية (UPM)، أن المؤسسة تعمل على تشجيع ودعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة الأدوية المحلية المتداولة والمسجلة، لافتا إلى تطلع المؤسسة لارتقاء الشركات الدوائية الأردنية إلى مستوى عالمي وتعزيز وصول الأدوية الأردنية خارج الحدود الأردنية.
ودعا في بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع الأصناف الجديدة والتركيز على الصناعات الدوائية ذات القيمة المضافة وبما يواكب آخر المستجدات لتعزيز التنافسية والمحافظة على التميز، مبديا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم وتبسيط الإجراءات أمام القطاع في مختلف المجالات لا سيما في مجال اعتماد مواقع تصنيع وتسجيل الأدوية.
وأشار إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الدوائية الوطنية التي تعتبر نموذجا متميزا نفتخر بمستواها المتميز ومساهمتها في الصناعة الدوائية والاقتصاد الوطني.
وثمن مهيدات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الأشراف المباشر على إيصال المساعدات إلى غزة في أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة (MS Pharma) غياث سحتيان، إن المؤسسة هي المظلة الوطنية لكافة المصانع الوطنية تعمل باحترافية ومهنية أداء المؤسسة، مؤكدا ضرورة تقوية البحث والتطوير في المصانع الدوائية الوطنية لإضافة ميزة تنافسية للصناعة الدوائية في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة.
وحضر اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، نائب الرئيس للعمليات في منطقة الشرق الأوسط الدكتور نضال خليفات، وعدد من مدراء المؤسسة والشركة.
--(بترا)
ع د/رق
28/02/2024 15:32:09
MENAFN28022024000117011021ID1107913247
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