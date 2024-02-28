الاحتلال يعتقل 7305 فلسطينيين بالضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد 7 تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 7305.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضافا، أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من الفلسطينيين، والتخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

28/02/2024 15:16:52