الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة

الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة
التاريخ
2/28/2024 2:41:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- قرر أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تعطيل موظفي الأمانة يوم الأحد المقبل، بمناسبة يوم المدينة.
وكانت الأمانة اعتمدت الثاني من آذار من كل عام موعدا للاحتفال بيوم المدينة تكريما للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفوها.
واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبالتنسيق مع نواب القطاعات حسب اختصاصه.
- -(بترا)
ع ع/ف ق
28/02/2024 15:07:11
MENAFN28022024000117011021ID1107913244
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