الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- قرر أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تعطيل موظفي الأمانة يوم الأحد المقبل، بمناسبة يوم المدينة.

وكانت الأمانة اعتمدت الثاني من آذار من كل عام موعدا للاحتفال بيوم المدينة تكريما للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفوها.

واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبالتنسيق مع نواب القطاعات حسب اختصاصه.

- -(بترا)

ع ع/ف ق

28/02/2024 15:07:11