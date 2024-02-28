الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في سلوان بالقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 شباط (بترا)- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات الفلسطينيين المقدسيين ومراقبتها لاسيما قبيل شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وفق ما أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج.

وقال الأعرج في بيان، إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، وهدمت منزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وجرفت آليات الاحتلال أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

28/02/2024 14:59:22