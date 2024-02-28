الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في سلوان بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 شباط (بترا)- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات الفلسطينيين المقدسيين ومراقبتها لاسيما قبيل شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وفق ما أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج.
وقال الأعرج في بيان، إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، وهدمت منزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وجرفت آليات الاحتلال أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
28/02/2024 14:59:22
MENAFN28022024000117011021ID1107913243
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