Thursday, 29 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطة وادي الأردن وجايكا تبحثان التعاون المشترك

2/28/2024 2:41:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- بحث الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والممثل الأعلى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" تاكا هيرو سوزوكي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تنفيذ مشاريع مائية.
وقال الحيصة إن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته لتجاوز الاختلالات التي يواجهها نتيجة زيادة الضغط على مصادر المياه، من خلال إيجاد الحلول الفاعلة وتأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم، ورفع كفاءة التزويد بالتعاون مع عدد من الأصدقاء والمانحين منها الوكالة اليابانية.
وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية ومؤسساتها المانحة والوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA)، لتقديمها مساعدات ومنح وقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والري، مؤكدا أن الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية في خدمات المياه وتأمين احتياجات المزارعين.
من جهته، قال هيرو سوزوكي إن الوكالة اليابانية مهتمة بتوفير أشكال الدعم كافة لقطاع المياه خاصة من خلال الذراع الاستثماري للوكالة عبر القطاع الخاص، معرباً عن ارتياحه للتعاون الأردني الياباني وحرص الحكومة اليابانية على تمكين الأردن من مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأكد أن لدى الوكالة المزيد من الخطط والمشاريع لتقديم المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه ومشاريع الري، كون الأردن نموذجاً متميزاً في إدارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية.
--(بترا)
ي ع/م ف/رق
28/02/2024 14:52:49

MENAFN28022024000117011021ID1107913242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث