سلطة وادي الأردن وجايكا تبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- بحث الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والممثل الأعلى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" تاكا هيرو سوزوكي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تنفيذ مشاريع مائية.

وقال الحيصة إن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته لتجاوز الاختلالات التي يواجهها نتيجة زيادة الضغط على مصادر المياه، من خلال إيجاد الحلول الفاعلة وتأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم، ورفع كفاءة التزويد بالتعاون مع عدد من الأصدقاء والمانحين منها الوكالة اليابانية.

وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية ومؤسساتها المانحة والوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA)، لتقديمها مساعدات ومنح وقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والري، مؤكدا أن الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية في خدمات المياه وتأمين احتياجات المزارعين.

من جهته، قال هيرو سوزوكي إن الوكالة اليابانية مهتمة بتوفير أشكال الدعم كافة لقطاع المياه خاصة من خلال الذراع الاستثماري للوكالة عبر القطاع الخاص، معرباً عن ارتياحه للتعاون الأردني الياباني وحرص الحكومة اليابانية على تمكين الأردن من مواجهة الظروف الاستثنائية.

وأكد أن لدى الوكالة المزيد من الخطط والمشاريع لتقديم المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه ومشاريع الري، كون الأردن نموذجاً متميزاً في إدارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية.

--(بترا)

ي ع/م ف/رق

28/02/2024 14:52:49