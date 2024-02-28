سلطة وادي الأردن وجايكا تبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- بحث الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، والممثل الأعلى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" تاكا هيرو سوزوكي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تنفيذ مشاريع مائية.
وقال الحيصة إن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته لتجاوز الاختلالات التي يواجهها نتيجة زيادة الضغط على مصادر المياه، من خلال إيجاد الحلول الفاعلة وتأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم، ورفع كفاءة التزويد بالتعاون مع عدد من الأصدقاء والمانحين منها الوكالة اليابانية.
وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية ومؤسساتها المانحة والوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA)، لتقديمها مساعدات ومنح وقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والري، مؤكدا أن الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية في خدمات المياه وتأمين احتياجات المزارعين.
من جهته، قال هيرو سوزوكي إن الوكالة اليابانية مهتمة بتوفير أشكال الدعم كافة لقطاع المياه خاصة من خلال الذراع الاستثماري للوكالة عبر القطاع الخاص، معرباً عن ارتياحه للتعاون الأردني الياباني وحرص الحكومة اليابانية على تمكين الأردن من مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأكد أن لدى الوكالة المزيد من الخطط والمشاريع لتقديم المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه ومشاريع الري، كون الأردن نموذجاً متميزاً في إدارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية.
--(بترا)
ي ع/م ف/رق
28/02/2024 14:52:49
MENAFN28022024000117011021ID1107913242
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