رئيس النواب: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)-ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة للدورة العادية الثالثة للمجلس.
وفي مستهل الجلسة، قال الصفدي "إننا في الأردن نمضي بقوة في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز الوطني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرا إلى ان جلالته اكد أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس، وان الأردن بذلك يكون الأقوى بمساندة الأشقاء في فلسطين، من خلال جهوده المستمرة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الى الأشفاء في غزة بكل الطرق المتاحة، ومنها الإنزالات الجوية المتكررة.
وأضاف الصفدي أن الأردن صدق كعادته الوعد، فكان في خندق أمته ومع أبناء فلسطين، مشيرا في هذا الإطار الى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذها صقور سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، لتكون أكبر عمليات إنزال وإغاثة لأهلنا في القطاع، ما يجسد
أنبل صور التضامن مع الأشقاء الذين نتشارك معهم في الدم والقضية والمصير.
وتابع الصفدي أن الأردن لن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات العبث التي دأبت على التشكيك، وهو مصمم على المضي في مواقفه بجبهة داخلية متماسكة.
واعرب عن اعتزاز المجلس بالجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا الى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها جلالته منذ بدء العدوان، ولقاءاته المتكررة مع قادة دول العالم دفاعا عن الحق الفلسطيني وضمان وصول المساعدات إلى القطاع، والدفع باتجاه حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن تصريحات رئيس الوزراء بخصوص عبارة "وصمة العار" حول التشكيك في المواقف الثابتة للأردن، لم يشير فيها إلى من يطرح التساؤلات، بل لأصحاب الأجندات التي نتفق جميعا أنها مشبوهة وتحاول التأثير والتشكيك بمواقفنا الواضحة والثابتة.
وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من 77 نائباً بخصوص منح المتقاعدين من رتبه ملازم وحتى نقيب إعفاء جمركي على المركبات أسوةً بزملائهم ممن حصلوا على الإعفاء سابقاً من رتبة رائد وحتى لواء الى اللجنة القانونية لدراسة الطلب وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.
وحول مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، الذي ورد من الحكومة ، قرر مجلس النواب بالإجماع تحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة النيابية لدراسته والخروج بتوصيات للمجلس.
وحول كتاب رئيس الوزراء المرفق بجواب وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال رقم (151) والمقدم من النائب أيوب خميس حول عائدات فلس الريف التي تجنيها وزارة الطاقة والبالغة 18 مليون دينار سنوياً وأهمية استغلالها لمشاريع تنموية أخرى، بعد ان وصلت تغطية إيصال الكهرباء الى معظم مناطق المملكة ، أجاب وزير الطاقة باسم الخرابشة، أنه ورغم وصول التيار الكهربائي إلى معظم مناطق المملكة، ما زالت هناك مصانع ومنازل لمواطنين جديدة بعيدة عن التجمعات السكانية وفي مناطق خارج التنظيم، وبحاجة الى خدمة التيار الكهربائي.
وحول كتاب رئيس الوزراء ومرفقه كتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، جواباً على السؤال المقدم من النائب المهندس عدنان مشوقة حول تنفيذ عطاء اعادة بناء مسجد الشيشان في منطقة صويلح والتأخير في انجاز المشروع، أشار الوزير الخلايلة الى أنه لا يوجد أي تأخير في اعمال المشروع، وسيتم خلال أسبوعين البدء في تنفيذ أعمال المشروع بعد ان أخذت الاجراءات السابقة من هدم وتصميم ودراسات للمشروع وقتها الكافي.
وأكد أن الأراضي الوقفية لن يتم عرضها للبيع كونها تعارض الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني، وأن الوزارة لن تسمح ببيعها مستقبلاً، لأن الوقف الإسلامي يجب أن يبقى وقفاً.
واكتفى النائب راشد الشوحة في اجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من قبله حول فرض رسوم على أنظمة الطاقة الشمسية من قبل هيئة الطاقة والمعادن .
وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.
--(بترا)
ع س/ف ق
28/02/2024 14:45:11
MENAFN28022024000117011021ID1107913240
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