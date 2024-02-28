رئيس النواب: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)-ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة للدورة العادية الثالثة للمجلس.

وفي مستهل الجلسة، قال الصفدي "إننا في الأردن نمضي بقوة في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز الوطني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرا إلى ان جلالته اكد أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس، وان الأردن بذلك يكون الأقوى بمساندة الأشقاء في فلسطين، من خلال جهوده المستمرة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الى الأشفاء في غزة بكل الطرق المتاحة، ومنها الإنزالات الجوية المتكررة.

وأضاف الصفدي أن الأردن صدق كعادته الوعد، فكان في خندق أمته ومع أبناء فلسطين، مشيرا في هذا الإطار الى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذها صقور سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، لتكون أكبر عمليات إنزال وإغاثة لأهلنا في القطاع، ما يجسد

أنبل صور التضامن مع الأشقاء الذين نتشارك معهم في الدم والقضية والمصير.

وتابع الصفدي أن الأردن لن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات العبث التي دأبت على التشكيك، وهو مصمم على المضي في مواقفه بجبهة داخلية متماسكة.

واعرب عن اعتزاز المجلس بالجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا الى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها جلالته منذ بدء العدوان، ولقاءاته المتكررة مع قادة دول العالم دفاعا عن الحق الفلسطيني وضمان وصول المساعدات إلى القطاع، والدفع باتجاه حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن تصريحات رئيس الوزراء بخصوص عبارة "وصمة العار" حول التشكيك في المواقف الثابتة للأردن، لم يشير فيها إلى من يطرح التساؤلات، بل لأصحاب الأجندات التي نتفق جميعا أنها مشبوهة وتحاول التأثير والتشكيك بمواقفنا الواضحة والثابتة.

وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من 77 نائباً بخصوص منح المتقاعدين من رتبه ملازم وحتى نقيب إعفاء جمركي على المركبات أسوةً بزملائهم ممن حصلوا على الإعفاء سابقاً من رتبة رائد وحتى لواء الى اللجنة القانونية لدراسة الطلب وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.

وحول مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، الذي ورد من الحكومة ، قرر مجلس النواب بالإجماع تحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة النيابية لدراسته والخروج بتوصيات للمجلس.

وحول كتاب رئيس الوزراء المرفق بجواب وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال رقم (151) والمقدم من النائب أيوب خميس حول عائدات فلس الريف التي تجنيها وزارة الطاقة والبالغة 18 مليون دينار سنوياً وأهمية استغلالها لمشاريع تنموية أخرى، بعد ان وصلت تغطية إيصال الكهرباء الى معظم مناطق المملكة ، أجاب وزير الطاقة باسم الخرابشة، أنه ورغم وصول التيار الكهربائي إلى معظم مناطق المملكة، ما زالت هناك مصانع ومنازل لمواطنين جديدة بعيدة عن التجمعات السكانية وفي مناطق خارج التنظيم، وبحاجة الى خدمة التيار الكهربائي.

وحول كتاب رئيس الوزراء ومرفقه كتاب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، جواباً على السؤال المقدم من النائب المهندس عدنان مشوقة حول تنفيذ عطاء اعادة بناء مسجد الشيشان في منطقة صويلح والتأخير في انجاز المشروع، أشار الوزير الخلايلة الى أنه لا يوجد أي تأخير في اعمال المشروع، وسيتم خلال أسبوعين البدء في تنفيذ أعمال المشروع بعد ان أخذت الاجراءات السابقة من هدم وتصميم ودراسات للمشروع وقتها الكافي.

وأكد أن الأراضي الوقفية لن يتم عرضها للبيع كونها تعارض الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني، وأن الوزارة لن تسمح ببيعها مستقبلاً، لأن الوقف الإسلامي يجب أن يبقى وقفاً.

واكتفى النائب راشد الشوحة في اجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من قبله حول فرض رسوم على أنظمة الطاقة الشمسية من قبل هيئة الطاقة والمعادن .

وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.

--(بترا)

ع س/ف ق

28/02/2024 14:45:11