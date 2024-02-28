مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ووزارة الثقافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- وقّعت مديرية الأمن العام ووزارة الثقافة اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم، لتعزيز أُطر الشراكة في مجال الحفاظ على السلم المجتمعي، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح.
ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.
وأكّدت النجار أن العمل والتعاون مع مديرية الأمن العام، من خلال مركز السلم المجتمعي، يسهم في تحصين المجتمعات من أخطار الانحراف والتطرف، إضافة إلى مواجهة كلّ ما من شأنه التأثير على أمن المجتمع فكرياً وسلوكياً.
وبينت ضرورة المباشرة بترجمة بنود المذكّرة لبرامج وفعاليات هادفة تصل إلى فئات المجتمع الأردني كافّة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتشاركية الدائمة مع مديرية الأمن العام في المجالات كافة، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أشار مدير الأمن العام، إلى حرص المديرية على إدامة جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، الرسمية والأهلية في المملكة، وذلك إيماناً بأهمية أدوارها في رفع مستوى وعي أبناء المجتمع، للتصدي للسلوكيات السلبية التي لا تألو المديرية جهداً في التعامل معها.
وقال اللواء الدكتور المعايطة، إن مديرية الأمن العام مستمرة في سعيها، لتعزيز الأمن والسلم في المجتمع ونشر الوعي الفكري والأمني بين الشباب، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في سياق تأطير الجهود التشاركية، من خلال برامج ومشاريع واعدة تهدف إلى تبادل المعرفة، ونشر ثقافة أمنيّة تسهم في حماية الأفراد، ووقاية المجتمع من كلّ ما يهدد أمنه واستقراره.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم، تتضمن تنفيذ برامج ومشاريع وورش تدريبية، تستهدف الشباب والمجتمع من خلال مديريات ومراكز الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، لتحقيق السلم المجتمعي، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من العنف والكراهية والتطرف.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
28/02/2024 14:37:22
MENAFN28022024000117011021ID1107913239
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