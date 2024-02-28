مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ووزارة الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- وقّعت مديرية الأمن العام ووزارة الثقافة اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم، لتعزيز أُطر الشراكة في مجال الحفاظ على السلم المجتمعي، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح.

ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

وأكّدت النجار أن العمل والتعاون مع مديرية الأمن العام، من خلال مركز السلم المجتمعي، يسهم في تحصين المجتمعات من أخطار الانحراف والتطرف، إضافة إلى مواجهة كلّ ما من شأنه التأثير على أمن المجتمع فكرياً وسلوكياً.

وبينت ضرورة المباشرة بترجمة بنود المذكّرة لبرامج وفعاليات هادفة تصل إلى فئات المجتمع الأردني كافّة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتشاركية الدائمة مع مديرية الأمن العام في المجالات كافة، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، أشار مدير الأمن العام، إلى حرص المديرية على إدامة جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، الرسمية والأهلية في المملكة، وذلك إيماناً بأهمية أدوارها في رفع مستوى وعي أبناء المجتمع، للتصدي للسلوكيات السلبية التي لا تألو المديرية جهداً في التعامل معها.

وقال اللواء الدكتور المعايطة، إن مديرية الأمن العام مستمرة في سعيها، لتعزيز الأمن والسلم في المجتمع ونشر الوعي الفكري والأمني بين الشباب، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في سياق تأطير الجهود التشاركية، من خلال برامج ومشاريع واعدة تهدف إلى تبادل المعرفة، ونشر ثقافة أمنيّة تسهم في حماية الأفراد، ووقاية المجتمع من كلّ ما يهدد أمنه واستقراره.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم، تتضمن تنفيذ برامج ومشاريع وورش تدريبية، تستهدف الشباب والمجتمع من خلال مديريات ومراكز الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، لتحقيق السلم المجتمعي، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من العنف والكراهية والتطرف.

--(بترا)

ل م/م ف/رق

28/02/2024 14:37:22