Thursday, 29 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس النواب يلتقي السفير الإماراتي

2/28/2024 2:41:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.
وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال.
من جهته، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
28/02/2024 14:31:59

MENAFN28022024000117011021ID1107913238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث