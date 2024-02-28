رئيس النواب يلتقي السفير الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.

وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال.

من جهته، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

28/02/2024 14:31:59