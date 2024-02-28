رئيس النواب يلتقي السفير الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.
وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال.
من جهته، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
28/02/2024 14:31:59
MENAFN28022024000117011021ID1107913238
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