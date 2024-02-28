رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع معبَر حدود الدِّرَّة في العقبة (معدل)

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العقبة 28 شباط (بترا)- وضع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في محافظة العقبة الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهمية المشروع كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السياحة والتجارة والنقل، بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

كما أكد ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحددة، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات، وأهمية أن يشتمل على خدمات نوعية من شأنها تسهيل حركة السياح والمسافرين والشاحنات، وفق أفضل الممارسات.

وعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الملامح الرئيسة للمشروع، مؤكدا أن معبر الدرة الحدودي مهم وواعد في ظل الأعداد الكبيرة لحركة المسافرين من خلاله.

وشدد على أن المعبر يخدم توجهات وتطلعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون العقبة مركزا إقليميا ولوجستيا وسياحيا في المنطقة.

ولفت إلى أنه تمت مراعاة أن يكون المعبر موقعا حدوديا عصريا ومتطورا لتسهيل حركة المغادرين والقادمين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وضيوفها القادمين إلى الأردن.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي الذي أكد أن المشروع يأتي مواكبة للازدياد الكبير في أعداد حركة القادمين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى منطقة العقبة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو مليون و 200 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 287% عن العام الذي سبقه.

ولفت الصفدي إلى أن معبر حدود الدرة الذي يربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيتم إنشاؤه وفقا لأعلى المواصفات وسيكون قادرا على استيعاب بين 3.5 إلى 4 ملايين مسافر سنويا، وسيقام على أرض مساحتها 300 دونم وبمساحة بناء تصل إلى 25 ألف متر مربع.

وأوضح أن المعبر سيسهم في تسهيل الخدمات والإجراءات على المسافرين بحيث يتم ختم جوازات السفر دون حاجة المسافر للنزول من مركبته.

وأشار إلى أن المعبر يتضمن مسارين؛ أحدهما للسيارات والحافلات السياحية للدخول والخروج عبر جسر علوي، ومسار آخر للشاحنات والنقل البري.

ولفت إلى أن المعبر الذي سيتم إنجازه بالكامل خلال عامين ونصف سيكون على 3 مراحل تبدأ أولاها في شهر نيسان القادم لأعمال البنية التحتية وإنشاء محطة للركاب في مرحلة لاحقة لتربط وعبر البحر بين الأردن والسعودية ومصر.

ولفت إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ لمشروع معبر حدود الدرة 22 مليون دينار بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، وجرى تخصيص 8.5 مليون دينار منها خلال العام الحالي، وسيجري تخصيص مثلها العام المقبل.

وبين أنه تم إنجاز المخطط الشمولي للمشروع بتصميم محلي أردني، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن تصاميم المشروع تحاكي متطلبات البناء العصري مع المحافظة على التراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة.

ورافق رئيس الوزراء خلال وضعه حجر الأساس نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ومحافظ العقبة خالد الحجاج وعدد من المسؤولين في محافظة العقبة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وخلال جولاته الميدانية وزياراته التفقدية، تفقد في شهر تموز من العام الماضي سير العمل في مركز حدود الدرة، ووجه إلى تسريع عملية إعادة تأهيله وتوسعته؛ لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد المسافرين والسياح وحركة الشحن.

--(بترا)

ع ق/ ف ج

28/02/2024 14:33:49