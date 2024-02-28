الاتصالات تقدم خدمات استشارية لتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم أمس الاثنين، بتنفيذ مشروع تقديم خدمات استشارية تتعلق بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق، لمراجعة مجموعة من المشاريع بالتعليمات والتشريعات التي تخص القطاع.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تأتي أهمية المشاريع المنوي مراجعتها، في ارتباطها بتنفيذ بعض الجوانب المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، من حيث ضرورة مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع لضمان مواكبة التسارع الكبير في القطاع.

كما تضمن أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات، وتذليل العقبات التي تؤثر على المنافسة، بهدف حماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتشجيع إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات، لإتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.

ويتكون المشروع الذي سيعلن عن نتائجه في النصف الثاني من العام الحالي، من مرحلتين رئيسيتين هما المراجعة والدراسة لنشاطات المشروع، وطرح النتائج للاستشارة العامة والسير في إجراءات إقرار النتائج وفقا للقواعد الإجرائية المعتمدة في الهيئة.

--(بترا)

غ ح/م ف/ف ق

28/02/2024 13:55:15