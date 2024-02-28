إطلاق الدورة الخامسة لجائزة الإمارات للطاقة في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)-مشهور الشخانبة- أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي اليوم الأربعاء، الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2023- 2025 في عمان تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني".

وتتضمن الجائزة 10 فئات تتمحور حول أهداف رئيسة هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنة مع بقية الموارد والتأثير الاقتصادي والإجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة.

وتشمل الفئات جوائز كفاءة الطاقة للقطاع العام، كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، مشاريع الطاقة الكبيرة، مشاريع الطاقة الصغيرة، مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أكثر من 500 كيلوواط)، مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أقل من 500 كيلوواط)، التعليم وبناء القدرات، البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات، وجائزة للابتكارات الشابة.

وتهدف الجائزة التي تقام برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تعزيز مبادرة المحافظة على الطاقة وزيادة التوعية بالطاقة وإدراك ومشاركة أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة وإبراز الابتكار ونماذج الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة.

وعبرت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية على اختيار الأردن محطة أولى لإطلاق "جائزة الإمارات للطاقة" 2023- 2025 في المنطقة.

وقالت إن اختيار الأردن كأول محطة لانطلاق الجائزة يدل على عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين ومدعاة لفخرنا ومحل تقدير منا للقائمين على إدارة الجائزة في إتاحة الفرصة للجميع في الأردن لإبراز نجاحاتهم، حيث نفخر في بفوز عدد من المنشآت والمؤسسات والأفراد بالجائزة بفئاتها الثلاث خلال الأعوام السابقة.

وأضافت، إن الأردن كانت في طليعة الدول التي تبنت مبادرات كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، وطورت إطارا تنظيميا وتشريعيا شاملا إلى جانب توفير آليات للتمويل ومنح الحوافز بهدف تعزيز الاستثمار في التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة.

وأكدت العزام، أننا اليوم نغطي ما يقارب 27 بالمئة من استهلاكنا من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ونعمل على زيادة هذه النسبة إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030 حسب استراتيجية قطاع الطاقة (2020-20230) وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 9 بالمئة من خلال تحسين كفاءة الاستخدام ونسعى لوضع الحلول المناسبة لتخطي هذه النسب.

ودعت الجهات والأفراد المتخصصين في قطاع الطاقة بالتقدم للجائزة للمساهمة في إبراز اسم الأردن كدولة جادة في السعي لبناء اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الإماراتية بعمان المستشار حمد المطروشي، إن إطلاق هذه الجائزة بالتزامن مع إعلان رئيس دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الإستدامة" لتشمل عام 2024، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى الاستفادة من النجاحات التي تحققت خلال العام السابق وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، مبينا أن جائزة الإمارات للطاقة تعكس التعاون العالمي المشترك من أجل ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وثمن المطروشي، التزام الأردن المستمر بحماية البيئة وجهوده الحثيثة المتعلقة بالعمل المناخي بهدف الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات.

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة أحمد بطي المحيربي، لقد استمرت المملكة في تقديم مبادرات رائدة في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة على الصعيدين المحلي والإقليمي وبفضل مشاريعها الرائدة، تسعى المملكة جاهدة إلى تقليل استهلاك الطاقة واستغلال الموارد المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ما يعكس التزامها الحقيقي بالاستدامة وكفاءة الطاقة.

وبين أن هذه الجهود تتماشى مع هدف جائزة الإمارات للطاقة في تعزيز الممارسات التي تحمي الموارد البيئية والطبيعية، لافتا إلى أن الجائزة تثبت مكانتها البارزة كمنصة عالمية مؤثرة في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.

وتابع، إن الجائزة تسهم بشكل فعال في دعم جهود الدول لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بتغير المناخ، الذي يعد أحد أبرز التحديات في الوقت الحالي.

يذكر أن الجائزة تسلط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الطاقة المتجددة والشمسية، وترشيد الطاقة والتنقل الأخضر وتقنيات تحسين التشغيل وتقليل انبعاثات الكربون.

وخلال مؤتمر صحفي، قدم الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة طاهر دياب ومدير ادارة الإتصال المؤسسي للمجلس الأعلى للطاقة علي السويدي شرحا مفصلا حول أهداف الجائزة وفئاتها المتعددة التي جعلتها منصة رائدة في مجال الطاقة.

وقال تسعى الجائزة جاهدة لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، وتمتد تأثيراتها لتشمل دعم التطوير التقني والابتكار في مجال الطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية الإستدامة والحفاظ على البيئة.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ ف ج

28/02/2024 13:49:01