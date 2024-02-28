العقبة: ندوة بعنوان الأمن الوطني الاردني الشامل في فكر الملك

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العقبة 28 شباط (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة وهيئة شباب كلنا الاردن ندوة بعنوان "الأمن الوطني الأردني الشامل في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني" بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش بحضور فاعليات مجتمعية وحزبية ونقابية.

وقال أستاذ الدراسات الإستراتيجيّة بجامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن عبدالله الدعجة، إن الأمن الوطني الشامل ليس مجرد مسألة عسكرية، بل يشمل جوانب عدة تتعلق بالاقتصاد والتنمية والسياسة والمجتمع، وهو ما عكسه جلالة الملك في فلسفته ورؤيته الوطنية، مشيرا الى أن الملك فقد وضع استراتيجيات شاملة لتحقيق الأمن الوطني في الأردن.

وبين الدعجة ان من أبرز مكونات الأمن الوطني الشامل في فكر الملك الاستقرار السياسي والتوافق الوطني الذي يؤمن جلالته بأن الاستقرار السياسي والتماسك الوطني هما أساس بناء هذا الأمن، لافتا الى أن الملك يعمل على تعزيز الحوار الوطني وتعزيز العمل السياسي المؤسسي ويعتبر جلالته أن الجيش القوي هو ضامن للسلم الداخلي والأمن الخارجي .

وأضاف، ان جلالة الملك أولى اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية وتأهيلها لمواجهة التحديات المختلفة.

ويرى جلالته أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية توفران فرص العمل وتحدان من الفقر وهما أساس لتحقيق الأمن الوطني، لذا يسعى الملك إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير التعليم والخدمات الصحية للمواطنين .

وأشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، كما يعتبر جلالته أن الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أساسيات لضمان الأمن الوطني واستقرار الدولة.

من جانبه اشار الباحث الدكتور عبد المهدي القطامين الى ان الامن الشامل ينقسم الى عدة مستويات الاول وهو الامن الفردي من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها، والثاني هو الامن الوطني بمعنى تأمين الدولة داخليا ودفع التهديد الخارجي لتحقيق حياة آمنة في اطار حدود الدولة ومواطنيها والتزاماتها السياسية، اما المستوى الثالث فهو الامن دون الاقليمي ويعني تحقيق متطلبات الامن لعدد محدود من الدول التي تتشارك جغرافيا معينة.

وأكد القطامين ان الاردن قوي ومنيع وظل منذ نشأته فاعلا في كافة قضايا الامن الاقليمية والدولية نتيجة اتباعه سياسة عدم الانحياز والقدرة على مخاطبة الاخر بعقلانية ووفق حجج وخطاب دبلوماسي مقنع .

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور ان هذه الندوة تمثل باكورة نشاطات متخصصة تقوم عليها وزارة الثقافة ضمن خطتها الاستراتيجية لإلقاء الضوء عى منجزات الوطن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وهي نتاج التوجه لتعميق المنجز الحضاري والثقافي للوطن وتأصيله وتوزيعه وفق خطة مدروسة تتفاعل مع كافة شرائح المجتمع، مبينا اهمية مساهمة الكل في في مسيرة البناء والاعمار والنهضة التي يعيشها الوطن بقيادته الهاشمية الحكيمة.

بدوره أكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر حربي العشوش ان جلالة الملك القائد أولى اهتماما بالشباب ووجه الحكومات لتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية لهم ليكونوا بناة لمداميك الوطن كونهم عماد الوطن ومستقبله، لافتا الى ان خطط واستراتيجيات الهيئة تركز على هذا الجانب الهام في حياة الشباب وتأمين مستقبلهم الأفضل.

--(بترا)

ا م/ف م/اح

28/02/2024 13:28:50