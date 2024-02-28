مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
2/28/2024 2:41:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2466.
وأغلقت البورصة الأربعاء على تداول 4.1 مليون سهم، موزعة على 2432 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر/م ف/
28/02/2024 13:28:11
MENAFN28022024000117011021ID1107913233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.