مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2466.

وأغلقت البورصة الأربعاء على تداول 4.1 مليون سهم، موزعة على 2432 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/م ف/

28/02/2024 13:28:11