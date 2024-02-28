تقدُّم يدعو منتسبيه الراغبين بخوض الانتخابات لتعبئة طلب الترشح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- دعت الأمانة العامة لحزب تقدم منتسبات ومنتسبي الحزب والراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة "القائمة الحزبية الوطنية" الى تعبئة نموذج "طلب الترشح" والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب ()، اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي إعمالاً للنهج المؤسسي الديموقراطي الذي ينتهجه تكريساً لقيم الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وحرصا على اختيار مرشحي الحزب في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، وفقاً لضوابط النزاهة والكفاءة والخبرة، ومعايير الفرصة والتنوع والقدرة، وآلية تقييم عادلة وموضوعية.

وأشار إلى أن الوطن يخطو بثقة وثبات نحو محطة جديدة من محطات التحديث السياسي، ويتهيأ لاستحقاق دستوري يرسم ملامح مستقبل العمل السياسي الأردني، ويرسخ رؤية قائد المسيرة والبناء نحو ديموقراطية أردنية متجددة تكرس نهج الحكومات البرلمانية، وتعزز العمل الحزبي البرامجي كعامل أساسي فاعل في المنظومة السياسية في البلاد.

وشكل المكتب السياسي للحزب لجنة لدراسة طلبات الترشح برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش، ومقررها المحامي لؤي العمايرة، وعضوية الوزير الأسبق الدكتور طاهر الشخشير، ورانيه صبيح، وخالد أبو صيام، والدكتور أحمد الصباغ، والمهندس خلف النوايسة، والمهندس جمال أبو عبيد، والمهندس سعد أبو حمور.

--(بترا)

ع ح/م ف/اح

28/02/2024 13:27:53

