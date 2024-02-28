تقدُّم يدعو منتسبيه الراغبين بخوض الانتخابات لتعبئة طلب الترشح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- دعت الأمانة العامة لحزب تقدم منتسبات ومنتسبي الحزب والراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة "القائمة الحزبية الوطنية" الى تعبئة نموذج "طلب الترشح" والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب ()، اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي إعمالاً للنهج المؤسسي الديموقراطي الذي ينتهجه تكريساً لقيم الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وحرصا على اختيار مرشحي الحزب في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، وفقاً لضوابط النزاهة والكفاءة والخبرة، ومعايير الفرصة والتنوع والقدرة، وآلية تقييم عادلة وموضوعية.
وأشار إلى أن الوطن يخطو بثقة وثبات نحو محطة جديدة من محطات التحديث السياسي، ويتهيأ لاستحقاق دستوري يرسم ملامح مستقبل العمل السياسي الأردني، ويرسخ رؤية قائد المسيرة والبناء نحو ديموقراطية أردنية متجددة تكرس نهج الحكومات البرلمانية، وتعزز العمل الحزبي البرامجي كعامل أساسي فاعل في المنظومة السياسية في البلاد.
وشكل المكتب السياسي للحزب لجنة لدراسة طلبات الترشح برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش، ومقررها المحامي لؤي العمايرة، وعضوية الوزير الأسبق الدكتور طاهر الشخشير، ورانيه صبيح، وخالد أبو صيام، والدكتور أحمد الصباغ، والمهندس خلف النوايسة، والمهندس جمال أبو عبيد، والمهندس سعد أبو حمور.
--(بترا)
ع ح/م ف/اح
28/02/2024 13:27:53
MENAFN28022024000117011021ID1107913232
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