وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، مع السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وقالت السقاف إن الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة والوزارة لتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشددة على أن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار، وأهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ولفتت إلى أن الأردن يزخر بالموارد البشرية الشابة والمؤهلة، فضلا عن وجود قانون استثمار صيغ ضمن أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي يرتبط الأردن من خلالها بالعديد من الدول، ما يؤهل السلع والصادرات الأردنية للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية.

وتطرقت السقاف خلال الاجتماع إلى منصة استثمر في الأردن (invest) التي أطلقتها الوزارة في الأول من تموز 2023 بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية المعروضة عليها، وعددها 36 فرصة متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.

بدوره أكد كازاك أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلغاريا والأردن، مشيدا بالمناخ الاستثماري الذي تشهده المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وأضاف إنه سيتم الترتيب على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمار البلغارية، وتنظيم زيارات لرجال أعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.

--(بترا)

م م/ف ج

28/02/2024 13:27:44