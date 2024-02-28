وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، مع السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وقالت السقاف إن الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة والوزارة لتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشددة على أن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار، وأهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ولفتت إلى أن الأردن يزخر بالموارد البشرية الشابة والمؤهلة، فضلا عن وجود قانون استثمار صيغ ضمن أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي يرتبط الأردن من خلالها بالعديد من الدول، ما يؤهل السلع والصادرات الأردنية للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية.
وتطرقت السقاف خلال الاجتماع إلى منصة استثمر في الأردن (invest) التي أطلقتها الوزارة في الأول من تموز 2023 بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية المعروضة عليها، وعددها 36 فرصة متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
بدوره أكد كازاك أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلغاريا والأردن، مشيدا بالمناخ الاستثماري الذي تشهده المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف إنه سيتم الترتيب على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمار البلغارية، وتنظيم زيارات لرجال أعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.
--(بترا)
م م/ف ج
28/02/2024 13:27:44
MENAFN28022024000117011021ID1107913231
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