وفد طلابي من جامعات أميركية يزور مجلس النواب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - زار وفد طلابي من جامعات أميركية ويتعلمون اللغة العربية لدى مركز "قاصد" لغير الناطقين باللغة العربية، مجلس النواب اليوم الأربعاء.

والتقى الوفد بالنائب عمر العياصرة، الذي عرض دور مجلس النواب في الرقابة وتشريع القوانين، مشيرا إلى مسيرة الدولة الأردنية الديمقراطية التي بدأت بتدرج منذ التأسيس إلى مرحلة التحديث والإصلاح الراهنة.

وقال إن مشروع الدولة الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يعبر عن الحالة الديمقراطية للانخراط في الأحزاب القائمة على برامج من شأنها أن تعالج مواطن الخلل التي تعيق التنمية وتسهم في تحقيق الرؤى والطموحات المنشودة.

وأضاف، أن مجلس النواب يؤمن بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية عبر إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين يهدفان إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة الحزبية والسياسية.

وتطرق خلال اللقاء إلى الظروف السياسية الصعبة والصراعات التي تمر بها المنطقة وتؤثر على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المنطقة برمتها.

-- (بترا)

م ش/أ أ/ب ط

28/02/2024 12:59:54