MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - نظمت وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، شملت الورشة عرضا لبعض الخدمات الفنية الاخرى التي تقدمها الغرفة في مجال كفاءة الطاقة، اذ خصصت هذه الورشة لقطاعي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل و الصناعات الجلدية والمحيكات.

وأكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المهندس احمد البس، أهمية تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واثره في خفض كلف الإنتاج، وضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى بعض الإجراءات العامة التي شكل تنفيذها قصة نجاح لعدد من المصانع المشاركة في المراحل السابقة من المشروع.

من جانبه، نوه ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، الى أهمية إجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ الإجراءات الواردة فيها في رفع كفاءة الطاقة وفي تطوير وخفض الكلف الإنتاجية في المنشآت الصناعية خصوصا لدى بعض القطاعات والتي تعتبر كلف الطاقة فيها مرتفعة وتشكل مدخلاً رئيسياً من مدخلات الإنتاج.

وأشار ممثلو القطاعين الى أهمية تنمية وتطوير القطاعين حيث تبلغ نسبة الصادرات 43 بالمئة، من مجمل الصادرات الصناعية.

بدورها، قدمت مديرة المشاريع في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة لينا مبيضين، عرضاً تعريفياً بمشروع دعم تقنيات كفاءة في القطاع الصناعي المنفذ من قبل الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن ، وعرضت الخدمات الفنية والمالية التي يقدمها المشروع ، وابرز الإنجازات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع ، بالإضافة الى شروط المشاركة التي تم تعديلها أخيرا والية تنفيذ المشروع.

وأكدت استمرار باب تقديم الطلبات للمصانع الراغبة في المشاركة بالمشروع في هذه المرحلة والتي يتم استقبالها من قبل غرفة صناعة الأردن.

وبينت ابرز القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة الصندوق أخيرا والتي جاءت انطلاقا من الأهمية الكبيرة لإجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ إجراءات كفاءة في القطاع الصناعي الواردة في الدراسة، من خلال تغطية تكاليف دراسة التدقيق الطاقي كافة، بالاضافة الى تغطية فوائد القرض المقدم لتنفيذ الاجراءات وبسقف يصل الى 350 الف دينار.

وقدم مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية المهندس معن عياصرة، عرضا لابرز الخدمات التي تقدمها الوحدة في مجال كفاءة الطاقة بالاضافة الى التعريف باهمية ادارة كفاءة الطاقة، والتعريف ببعض المشاريع التي تنفذها الوحدة في هذا المجال، وقدم شرحاً باهمية تحقيق مبادئ كفاءة الطاقة وما هي نسب التوفير التي ممكن تتحقق من خلالها.

ودعا عياصرة المصانع المشاركة الى تقديم طلبات لمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والمشاريع التي سيتم تفيذها و استقبال طلبات المشاركة فيها من خلال الوحدة.

-- (بترا)

و ر/س س

28/02/2024 12:45:25