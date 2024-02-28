(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط (بترا) - نظمت وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن ورشة تعريفية بمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، شملت الورشة عرضا لبعض الخدمات الفنية الاخرى التي تقدمها الغرفة في مجال كفاءة الطاقة، اذ خصصت هذه الورشة لقطاعي الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل و الصناعات الجلدية والمحيكات.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المهندس احمد البس، أهمية تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واثره في خفض كلف الإنتاج، وضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى بعض الإجراءات العامة التي شكل تنفيذها قصة نجاح لعدد من المصانع المشاركة في المراحل السابقة من المشروع.
من جانبه، نوه ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، الى أهمية إجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ الإجراءات الواردة فيها في رفع كفاءة الطاقة وفي تطوير وخفض الكلف الإنتاجية في المنشآت الصناعية خصوصا لدى بعض القطاعات والتي تعتبر كلف الطاقة فيها مرتفعة وتشكل مدخلاً رئيسياً من مدخلات الإنتاج.
وأشار ممثلو القطاعين الى أهمية تنمية وتطوير القطاعين حيث تبلغ نسبة الصادرات 43 بالمئة، من مجمل الصادرات الصناعية.
بدورها، قدمت مديرة المشاريع في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة لينا مبيضين، عرضاً تعريفياً بمشروع دعم تقنيات كفاءة في القطاع الصناعي المنفذ من قبل الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن ، وعرضت الخدمات الفنية والمالية التي يقدمها المشروع ، وابرز الإنجازات التي تحققت في المراحل السابقة من المشروع ، بالإضافة الى شروط المشاركة التي تم تعديلها أخيرا والية تنفيذ المشروع.
وأكدت استمرار باب تقديم الطلبات للمصانع الراغبة في المشاركة بالمشروع في هذه المرحلة والتي يتم استقبالها من قبل غرفة صناعة الأردن.
وبينت ابرز القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة الصندوق أخيرا والتي جاءت انطلاقا من الأهمية الكبيرة لإجراء دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ إجراءات كفاءة في القطاع الصناعي الواردة في الدراسة، من خلال تغطية تكاليف دراسة التدقيق الطاقي كافة، بالاضافة الى تغطية فوائد القرض المقدم لتنفيذ الاجراءات وبسقف يصل الى 350 الف دينار.
وقدم مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية المهندس معن عياصرة، عرضا لابرز الخدمات التي تقدمها الوحدة في مجال كفاءة الطاقة بالاضافة الى التعريف باهمية ادارة كفاءة الطاقة، والتعريف ببعض المشاريع التي تنفذها الوحدة في هذا المجال، وقدم شرحاً باهمية تحقيق مبادئ كفاءة الطاقة وما هي نسب التوفير التي ممكن تتحقق من خلالها.
ودعا عياصرة المصانع المشاركة الى تقديم طلبات لمشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والمشاريع التي سيتم تفيذها و استقبال طلبات المشاركة فيها من خلال الوحدة.
-- (بترا)
و ر/س س
28/02/2024 12:45:25
MENAFN28022024000117011021ID1107913229
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