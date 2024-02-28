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وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني علاقات التعاون في المجالات التعليمية

2/28/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والسفير البريطاني في عمان "فيليب هول"، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة التعليمية منها.
وعرض الدكتور محافظة، بحضور مدير المجلس الثقافي البريطاني "اليكس لامبرت" ومسؤولة التعليم في السفارة "كاثرين هوجيجو" ومديرة البرامج "ريهام بكير"، عددًا من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما المتعلقة بالتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مبينًا أن الوزارة تنفذ خطة علاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة نتيجة الجائحة.
كما عرض لخطة إصلاح التعليم الثانوي بمساريه الأكاديمي والمهني، وتطوير امتحان الثانوية العامة الذي سيعقد على سنتين، وتطوير المناهج وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.
ولفت إلى الخدمات التعليمية التي يقدمها الأردن للطلبة من أبناء اللاجئين على أراضيه من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن الأردن يتحمل أعباء كبيرة وضغطًا كبيرًا على البنى التحتية في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي.
وبين أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع نسبة التحاق الطلبة من هذه الفئة في المدارس وتقديم الخدمات التعليمية وبما يتناسب وطبيعة إعاقاتهم.
كما أشار إلى البرامج التعليمية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، مشيداً بعمق العلاقة التشاركية التي تربط البلدين الصديقين، آملاً استمرار الدعم والتعاون فيما بينهما.
من جانبه، أشاد السفير هول، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مبديًا استعداد الحكومة البريطانية لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية.
وسلم السفير البريطاني، الدكتور محافظة، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر التعليم الدولي الذي سيعقد في لندن خلال شهر أيار المقبل.
--(بترا)
م خ/أ م / س س
28/02/2024 12:38:04

MENAFN28022024000117011021ID1107913228

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