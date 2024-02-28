Thursday, 29 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 شهداء في قصف الاحتلال دير البلح وخانيونس

2/28/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا) - استشهد 5 فلسطينيين، صباح اليوم، في قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة أبو هولي جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرق خانيونس جنوبي القطاع.
وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ145 على قطاع غزة، الى انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يواصل منعه لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 29954 شهيدا و70325 مصابا.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
28/02/2024 12:37:25

MENAFN28022024000117011021ID1107913227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث