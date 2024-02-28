8 شهداء في قصف الاحتلال دير البلح وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا) - استشهد 5 فلسطينيين، صباح اليوم، في قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة أبو هولي جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ145 على قطاع غزة، الى انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يواصل منعه لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 29954 شهيدا و70325 مصابا.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

28/02/2024 12:37:25

