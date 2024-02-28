8 شهداء في قصف الاحتلال دير البلح وخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 شباط (بترا) - استشهد 5 فلسطينيين، صباح اليوم، في قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة أبو هولي جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرق خانيونس جنوبي القطاع.
وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ145 على قطاع غزة، الى انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يواصل منعه لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 29954 شهيدا و70325 مصابا.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
28/02/2024 12:37:25
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