الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 شباط (بترا) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الطريق لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تهجيرهم يتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة الجماعية على شعب فلسطين، كبوابة وحيدة لحمايته وإغاثته.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه دون وقف العدوان على قطاع غزة فستبقى المطالبة بحماية المدنيين مضيعة للوقت وتورطا في الجريمة، على حساب الدم الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفشل الدولي في وقف الحرب وحماية المدنيين يرتقي إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة، ويشكك في مصداقية النظام العالمي ورعايته للقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه بعنجهية القوة العسكرية وشريعة الغاب بديلاً للمبادئ والأخلاقيات الإنسانية التي يدعيها، ليبقى الشعب الفلسطيني مع هذه الحالة ضحية مستمرة لهذا العقم الدولي ولجبروت الاحتلال وعدم احترامه للإنسانية.

ولفتت إلى أنه رغم مرور 145 يوما على العدوان، ما زال المجتمع الدولي يعيد فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفي وقف حرب الإبادة والقيام بمسؤولياته بالتزامه بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين العزل.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في بعض المناطق، في وقت قصفت مسيرة إسرائيلية موقعا في جنين بعد اقتحام المدينة ومخيمها بعدد من الآليات العسكرية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" مدينة جنين ومخيمها، ودمرت البنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.

واندلعت اشتباكات وسمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات، في محيط وبالقرب من مخيم جنين، في الجانب الغربي من المدينة.

كما أصيب شابان، صباح اليوم، بشظايا الرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واندلعت مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطنين بشظايا الرصاص الحي في اليد، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

28/02/2024 12:30:12