الأشغال: وحدات إنارة شمسية وكوابل ألمنيوم لخفض كلف التشغيل والحد من العبث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا) - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تركيب وحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية ضمن خططها لاستبدال وحدات الإنارة الكهربائية بأخرى شمسية بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والاستغناء عن الكوابل واللوحات الكهربائية التي تتعرض لعمليات اعتداء وسرقة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن كوادرها استبدلت أمس الثلاثاء، العديد من وحدات الإنارة الكهربائية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية كعملية تجريبية لغايات الفحص والتقييم تمهيدا لتعميم التجربة.

وأشارت الى أن وحدات الطاقة الشمسية تتيح الاستغناء عن مكونات البنية التحتية لشبكات الإنارة من الكوابل واللوحات والمحولات التي تتعرض للعبث بشكل مستمر مما يؤدي الى انقطاع الإنارة عن بعض الطرق لفترات مختلفة.

يذكر أن الوزارة قد قامت سابقا باستبدال الكوابل الأرضية النحاسية في بعض الطرق بكوابل أرضية من الألمنيوم منخفض القيمة للحد من التعديات وعمليات السرقة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم المباشرة في حال نجاح تجربة وحدات الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية باستبدال وحدات الإنارة التقليدية الى شمسية فور توفير المخصصات المالية اللازمة.

يذكر ان وحدات الإنارة بالطاقة الشمسية تسهم في خفض تكاليف التشغيل اليومي، إضافة الى عدم وجود كابلات تربط بين الأعمدة بشكل لا يعيق أي أعمال صيانة أو حفر خاصة بأي أعمال أخرى بالطريق، ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، كما إنها صديقة للبيئة ويتم التحكم في تشغيلها وإغلاقها من خلال الإحساس الذاتي بضوء النهار ومناسبة جدًا في المناطق البعيدة عن العمران.

-- (بترا)

م ح/أ أ/ب ط

28/02/2024 12:26:23