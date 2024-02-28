بلدية غزة: الاحتلال يحّول غزة إلى مدينة منكوبة ويدمر المرافق والخدمات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 شباط (بترا)- قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي حّول غزة إلى مدينة منكوبة ودمر المرافق والحياة الإنسانية، واستهدف مختلف المرافق المدنية والإنسانية ومنع وصول الطعام والمياه والوقود، حتى أصبحت غزة تفتقد إلى أبسط أنواع الخدمات وتعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة وبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول الماضي قام بتدمير كل سبل الحياة الإنسانية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير عشرات الآلاف من البيوت والمنازل والمرافق الخدماتية والتجارية، ومنع وصول المياه والوقود وقطع وتدمير شبكات الكهرباء، واستهداف وتدمير الطرق وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية.

وأضافت "أحدث الاحتلال حالة دمار بالبنية التحتية والمرافق الخدماتية والمنشآت السكنية والتجارية ومختلف القطاعات، وجعل المدينة تفتقر إلى سبل العيش الإنساني ويهدد الموت المواطنين بسبب نقص المياه والوقود.

وقالت "شملت الأضرار تدمير نحو مليون متر مربع من الشوارع والطرق، ونحو 40 بئراً للمياه و42 ألف من شبكات المياه، و9 محطات للصرف الصحي، وعشرات المباني والمراكز التابعة لبلدية غزة منها، المراكز الثقافية والمكتبات والمكاتب الإدارية، وكذلك الواجهة البحرية والمرافق السياحية، وشبكات الحوسبة والتحكم الخاصة في البلدية ونحو 180 جهاز كمبيوتر من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى اقتلاع نحو 55 ألف شجرة وتدمير 8 حدائق منها حديقة الجندي المجهول وحديقة الحيوان، ومتنزه بلدية غزة الرئيس، ومركز رشاد الشوا الثقافي، وأقتلاع 100 ألف شتلة من المشتل البلدي، وتدمير مركز الأرشيف الذي يضم نحو 100 ألف وثيقة عن مباني وشوارع المدينة، وقصف مرآب البلدية (الكراج) وتدمير نحو 125 آلية بأشكال مختلفة، و30 ألف من شبكات الصرف الصحي.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي ومؤسساته بسرعة إنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة، والمساعدة في توفير الخدمات الإنسانية ووقف العدوان والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق وتوفير الاحتياجات العاجلة للبلدية كالوقود والآليات الثقيلة اللازمة لجمع النفايات، وفتح الشوارع وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

--(بترا)

أ ش/أ م / س س

28/02/2024 12:13:39