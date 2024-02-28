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مالي: مصرع 31 شخصا بسقوط حافلة من فوق جسر

2/28/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- لقي 31 شخصا مصرعهم في مالي وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو من فوق جسر، حسبما أفادت وزارة النقل المالية.
وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، قالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن"حافلة تقل مسافرين من مالي، كانت متجهة من كينييبا إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر"، مضيفا أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".
ووقع الحادث في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، وتحديدا في منطقة نيينا كومانتو، وفقا للوزارة.
--(بترا)
رصد / م ح/ أ أ / س س
28/02/2024 12:00:13

MENAFN28022024000117011021ID1107913223

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