MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط (بترا)- نظمت رئاسة الوزراء بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، اليوم الأربعاء، ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن، ودور مركز الحكومة في مشاركة المعايير الدولية المتبعة بالتخطيط التشريعي الفعال.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في تحديد المراحل والمعايير المتبعة، وتقديم الدعم والإرشاد والرقابة على الصياغة القانونية، لضمان جودة وفاعلية سن القوانين المبنية على نهج الأدلة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة خلال رعايتها الحفل، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، واختصاصها بموضوع تجويد الصياغة التشريعية، يحتاج إلى اهتمام كبير ومتواصل من أجل مواكبة أحدث التطورات والتغيرات، وضمان الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بشكل يخدم جهود الدولة الأردنية، ويضمن جودة تشريعاتها في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن تجويد الصياغة التشريعية، وضمان شموليتها وتكامليتها، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يعد هدفا مهما نسعى للوصول إليه من أجل ضمان استقرار العمل وانسيابه في مختلف المجالات، مؤكدة أن وجود إشكاليات في الصياغة التشريعية يؤدي حتما إلى استمرار التغيير والتعديل في التشريعات، وخلال فترات زمنية متقاربة الأمر الذي يعيق مجالات العمل المختلفة، ويؤير سلبا على مختلف القطاعات.

وبينت نمروقة أنه لا بد من البناء على المنجزات التي حققتها الدولة في مئويتها الأولى وتعزيزها من خلال التعاون والشراكة مع البرلمان وفق الأصول الدستورية،

وتحديث مجموعة واسعة من التشريعات؛ تنفيذا لمخرجات مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة.

وأشارت إلى أن منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تتطلب تحديث الإطار التشريعي في العديد من مفاصل هذه المسارات، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية، ومراجعة التشريعات باعتبارها من أهم الأدوات التي تترجم السياسة العامة للدولة ورؤى قيادتها إلى واقع ملموس.

ولفتت إلى أن مشاركة ديوان التشريع والرأي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء في هذه الورشة، سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجال تحديث التشريعات، وتجويد صياغاتها.

من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور فياض القضاة، إن هذه الورشة تهدف إلى تنمية المهارات التشريعية لموظفي الديوان، وتعزيز كفاءتهم وتنمية معرفتهم المتخصصة في هذا المجال، والتي كان لها دور كبير في إعداد مجموعة كبيرة من التشريعات التي خدمت ولا زالت تخدم الوطن.

وأكد أن أهمية التشريع تنبع من كونه الطريقة أو الوسيلة التي يلجأ لها المجتمع لإعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تضبط سلوك الأفراد فـي المجتمع ليستقيم تدبير المنــافع والمرافق ويعتدل أمر المصالح فيه.

وبين القضاة أن فكرة التشريع لا تأتي من فراغ، وإنما يستدعى المجتمع لإنشائها أو يفرض رغباته في إصدارها طبقا لمطالبه وحاجاته، مؤكدا أن الفكرة تبدأ من المجتمع، ويكون التشريع الاجتماعي متوافقا مـع مصالح أو مطالب عامة لفئة معينة، ثم يأتي دور الصائغ المشرع بسلطته وعلمه بالقواعد اللغوية والفنية ويجسدها في قواعد قانونية عامة ومجردة لتحقيق العدالة المفترضة.

ودعا إلى مراعاة قواعد موضوعية وشكلية عند الصياغة التشريعية، وأهمها احترام قواعد القانون الأسمى في البلاد، والتراتبية التي يضعها النظام القانوني للدولة، ومراعاة القاعدة القانونية بأن تكون عامة ومجردة وتهدف إلى العدالة عند تطبيقها، لافتا إلى دور ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية في إعداد مشاريع التشريعات المحالة إليه باعتباره صاحب الاختصاص في صياغة التشريعات.

وبين أهمية توضيح وتوثيق أصول الصياغة التشريعية، والتي وضع دليل لها في المملكة استنادا إلى خبرات ديوان التشريع، بهدف وضع قواعد وأصول الصياغة التشريعية ليقوم الصائغ بمراعاتها أثناء عملية الصياغة، والإحاطة بالقواعد الفنية والتقنيات المتخصصة في صياغة النص التشريعي.

بدوره، أكد ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (سيجما)، بغراد تونيان، أن هذه الورشات تهدف إلى توفير المنفعة والمساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى المنظمة معنية بدعم الإدارة الحكومية وإصلاح الإدارة العامة، والوقوف على كيفية تعامل الجهات المعنية بالتشريعات والأنظمة ومنهجيتها.

ولفت إلى أن الخبراء والمستشارين الذين تتعامل معهم (سيجما) هم موظفون حكوميون من دول الاتحاد الأوروبي، ولديهم خبرة في التشريعات وتطويرها، متطلعا من خلال الورشة إلى فهم التحديات التي تواجه المعنيين في هذا المجال.

وتناولت الورشة دور مركز الحكومة في تجويد الصياغة التشريعية وسن القوانين، والخبرة الأوروبية الدولية ومعايير التخطيط التشريعي ومراقبة الجودة.

--(بترا)

ه ع/ف ج

28/02/2024 12:00:00