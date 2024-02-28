مستوطنون متطرفون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 شباط (بترا) -هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين الفلسطينيين بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأفاد مجلس قروي عوريف في بيان، بأن أفرادا من قوات أمن مستعمرة "يتسهار" الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة، نصبوا حاجزا بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي لإرهاب المركبات التي تحاول سلك بعض الطرق، وإجبارها على تحويل مسارها إلى طرق أخرى، دون أن يبلغ عن إصابات رغم حدوث أضرار في بعضها .
-- (بترا )
م . ف/أ م / س س
28/02/2024 11:59:22
MENAFN28022024000117011021ID1107913221
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