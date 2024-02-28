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مستوطنون متطرفون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

2/28/2024 2:40:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 28 شباط (بترا) -هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين الفلسطينيين بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأفاد مجلس قروي عوريف في بيان، بأن أفرادا من قوات أمن مستعمرة "يتسهار" الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة، نصبوا حاجزا بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي لإرهاب المركبات التي تحاول سلك بعض الطرق، وإجبارها على تحويل مسارها إلى طرق أخرى، دون أن يبلغ عن إصابات رغم حدوث أضرار في بعضها .
-- (بترا )
م . ف/أ م / س س
28/02/2024 11:59:22

MENAFN28022024000117011021ID1107913221

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